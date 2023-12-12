“موقع النيابة العامة” الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة وطريقة تقديم تظلم على قيمة المخالفة

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة، تصدر الرابط الذي يتعلق بالخدمات المرورية والذي يتبع إلى الخاص بالنيابة العامة حيث يتم من خلال هذا الرابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة وأيضًا القيام بتقديم التظلمات على المخالفات التي قد تم تحريرها على السيارة كما يتم أيضًا من خلال هذا الرابط سداد قيمة المخالفة إلكترونيًا.

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

تم توفير بعض الخدمات الإلكترونية التي تتعلق بهيئة المرور من أجل التسهيل على المواطنين والقيام بتوفير كل من الوقت والجهد أمام المواطنين حيث أنهم لا يحتاجون الذهاب إلى المكاتب التي تتبع الهيئة أو النيابة الإدارية والانتظار فترات كبيرة من الوقت.

يتم الاستعلام من خلال رابط يتبع الموقع الخاص بالنيابة العامة ويهتم هذا الرابط بالفرع الخاص بالنيابة المرورية ويتم الاستعلام من خلال الآتي.

التوجه للموقع الخاص بالنيابة العامة والقيام بفتحه وإجراء تسجيل الدخول.

تحديد القسم الخاص بالنيابة الخاصة بشؤون المرور.

النقر على تبويب الاستمرار.

الدخول إلى الأيقونة الخاصة بالاستعلام

تحديد الزر الخاص بالمخالفات التي تتعلق بالسيارات.

تحديد زر الاستمرار.

تسجيل الرقم القومي الخاص بصاحب السيارة.

إدخال الرقم الذي يوجد على اللوحة الخاصة بالسيارة.

اختيار جميع المخالفات لكي يتم ظهور جميع المخالفات التي تتعلق بالسيارة.

التظلم على مخالفات المرور

تم إتاحة خدمة يتم من خلالها تقديم تظلم واعتراض على المخالفات المرورية التي تم تحديدها وذلك من خلال الدخول إلى الموقع والقيام بخطوات التظلم.

الانتقال إلى الخدمات المرورية الموجودة خلال الرابط الخاص بالنيابة العامة.

الدخول إلى الصفحة الخاصة بتقديم التظلمات.

تحديد نوع التظلم المراد إجراؤه.

كتابة الرقم القومي لصاحب السيارة.

يتم ظهور المخالفات الخاصة بالسيارة فيتم تحديد أيقونة موافق.

إرسال الطلب الخاص بالتظلم.

يتم ظهور إيصال التظلم ورقم الخدمة.

يتم استقبال نتيجة التظلم من خلال رسالة هاتفية.

هكذا نكون ذكرنا كيف يتم الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة والطريقة التي يتم بها تقديم التظلم على المخالفة بعد الاستعلام عنها.