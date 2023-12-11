وزارة التعليم عاجل تحديد موعد امتحانات نصف السنة في العراق 2024

دائماً ما يكون موعد الاختبارات من أكثر الأمور التي تشغل بال الطلاب وأولياء الأمور حيث أعلنت وزارة التعليم العراقية موعد امتحانات نصف السنة في العراق، والجدير بالذكر أن الوزارة قد أشارت إلى استعدادها لاستقبال الطلاب، وجاهزية القاعات لبدء الاختبارات وألزمت كل إدارة تعليمية بالإعلان عن موعد الاختبارات الخاصة بكل مادة والمدة الزمنية لها، وسوف نوافيكم بكل ما يخص الاختبارات في المدارس العراقية عبر البديل على النحو التالي.

موعد امتحانات نصف السنة في العراق

صرحت وزارة التربية والتعليم العراقية بموعد امتحانات نصف العام الدراسي في العراق، والمقرر لها يوم 14 يناير 2024 لكافة المراحل الدراسية ، على أن تبدأ اختبارات المدارس الفنية يوم 9 يناير 2024، لصفوف النقل بكافة المدارس العراقية.

وعلى جانب آخر تستمر الاختبارات حتى يوم 7 فبراير 2024، حيث تبدأ الاختبارات في تمام الساعة التاسعة صباحاً، كما شددت وزارة التعليم على ضرورة تواجد معلمين من ذوي الخبرة في لجان الامتحانات.

خطوات الاعتراض على نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث

يمكن لطلاب السادس الاعدادي الدور الثالث الاعتراض على النتائج من خلال الرابط الذي وفرته وزارة التعليم العراقية، وإليكم خطوات الإعتراض كالتالي: