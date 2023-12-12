“الوكالة الوطنية للتشغيل” توضح حقيقة تقديم منحة البطالة فوق 40 سنة للمواطنين بالجزائر في عام 2024

قاطني الجزائر وخصوصًا من هم فوق سن 40 يبحثون في الوقت الحالي عن منحة البطالة وحقيقة تقديم منحة البطالة فوق 40 سنة للمواطنين الذين لا يمتلكون مصدر للدخل، فدعونا نوضح لكم حقيقة هذا الأمر وما هي شروط الحصول على هذه المنحة وأيضًا طريقة التسجيل بها، فتابعوا تقرير اليوم.

حقيقة تقديم منحة البطالة فوق 40 سنة

في وقت سابق قامت الجريدة الرسمية بالجزائر التفاصيل الخاصة بـ منحة البطالة بدولة الجزائر، تلك المنحة التي تصل قيمتها لمبلغ 13 ألف دينار جزائري، والتي مؤخرًا تم زياداتها لتصل إلى مبلغ 15 ألف دينار جزائري، حيث تكون هذه المنحة مقدمة للمواطنين الذين لم يحصلوا على وظائف وليس لديهم دخل شهري.

ويتم تقديمها وفق شروط، وللأسف هذه المنحة أهم شروطها هو عدم تجاوز العمر 40 سنة، وما يتم تداوله حول تقديم منحة البطالة لمن هم في سن 40 سنة، فهذا لا صحة له، بل بمجرد التسجيل بهذه المنحة في أول خطوة سيتم رفض طلبك، حيث يظهر لك أن شروط الحصول على المنحة لا تتوافر بك.

إذن لن تقدم المنحة لك إن كان سنك يتخطى 40 سنة، فالمنحة لمن هم في سن 19 إلى 40 سنة.

شروط الاستفادة من منحة البطالة 2023

حسب ما وضحه سيت منحة البطالة 2023 “الوكالة الوطنية للتشغيل” فإنه يجب أن تتوافر بك عدد من الشروط، بحيث تحصل على هذه المنحة، وقد أتت شروطها على النحو التالي:

ينبغي أن يتراوح العمر من سن 19 إلى سن 40 عام.

يجب ألا يكون لديك نشاط تجاري خاص بك.

ينبغي ألا تكون قد استفدت من الصندوق الوطني للتقاعد.

يجب ألا يكون لديك مصدر للدخل.

التقديم على منحة البطالة

خصصت الحكومة الجزائرية سيت منحة البطالة 2023، والذي هو موقع الوكالة الوطنية للتشغيل، والذي به يدخل المواطن إلى الموقع ويُدخل البيانات الخاصة به، بل ويتأكد من شروط الاستفادة من المنحة، بل ويبحث عن كل ما يخص المنحة وقيمتها، وحال كان مؤهل للحصول على المنحة سيسمح له الموقع في استكمال التسجيل ليحصل على المنحة إن توافرت كل الشروط به.