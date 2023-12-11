“ركب الصاروخ ولا تراجع؟” سعر الدولار اليوم في السوق السوداء.. تابع توقعات سعر الدولار 2024

شهدت أسعار الدولار الأمريكي ارتفاعًا اليوم مقابل العملة المصرية الجنيه، ولذا قام الأشخاص بالبحث عن سعر الدولار في السوق السوداء وقاموا بمقارنته بأسعار الصرف خلال الأيام الماضية وكل يوم يتزايد سعر الدولار عن اليوم الذي قبله حتى وصل 50 جنيه، وكان في الأيام الماضية الجميع يتابع الأسعار حتى يتمكنوا من إيجاد السعر الذي قد وصل له الدولار، وفيما يلي نستعرض اهم التوقعات من خلال موقع البديل لكل جديد وحصري على مدار الساعة .

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

بالنسبة لسعر الدولار داخل مصر فلقد سجل انخفاض بسيط، ولكنه أيضًا لا زال مرتفع وسجل 50 جنيها تزامنًا مع محاولات الحكومة حتى توفر عملة صعبة للبنوك، والمستثمرين والصرافة، وإليكم السعر وهو كالآتي:

الدولار الأمريكي الواحد يساوي 49 جنيه.

5 دولار 245 جنيه.

سعر 10 دولار 449 جنيه.

25 دولار السعر 1223.

سعر 50 دولار 2445.

100 دولار السعر 4890 جنيه.

500 دولار أمريكي السعر 24450 جنيه.

دولار أمريكي يساوي 48.900 جنيه.

سعر 5000 دولار أمريكي 244 ألف جنيه.

10000 دولار أمريكي 489 ألف جنيه.

أسباب ارتفاع سعر الدولار

وصل سعر الدولار بسوق السوداء 50 جنيهًا ويتم تداوله بأسعار مختلفة حسب كل منطقة، وذلك يرجع لاتساع الفجوة، وأعتقد المحللين بأن الجنيه سيكون مقوم داخل السوق الموازية، نظرًا لما يواجهه الاقتصاد المصري والعالمي، والتقديرات تشير لارتفاع سعر الدولار بالربع الأول من العام 2024 يضغط حاليًا على العملة المصرية، مع النقص في هذه العملة الصعبة والمخاطر التي ترتبط بالتطورات في الأحداث العالمية.