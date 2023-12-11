تعليق الدراسة غدا الثلاثاء في بعض مدن السعودية بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت السلطات السُّعُودية بأنه تم تأجيل الدراسة غدا الثلاثاء في المدن المتوقع فيها سوء حالة الطقس، حيث أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية أن غدا الثلاثاء 12 ديسمبر 1445 متوقع هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة، وذلك في بعض مدن المملكة العربية السُّعُودية، وقد حذر المركز الوطني للأرصاد من خطر السيول والرياح وكذلك البرد، ولذلك ينصح جميع مواطني المملكة من أخذ الحيطة والابتعاد عن الأماكن المعرضة لسوء حالة الطقس، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني، وهذا أدى إلى تعليق الدراسة غدا في بعض مدن المملكة على نحو ما سنبين.

ما هي المحافظات التي سيتم تعليق الدراسة بها حتى الآن؟

أعلنت السلطات السُّعُودية، اليوم، عن تعليق الدراسة غدا الثلاثاء 12 ديسمبر في مجموعة مناطق بالمملكة، وذلك بسبب سوء حالة الطقس، حيث يشمل القرار المناطق التالية:

حتى الان .. فقد تقرر #تعليق_الدراسة غدا الثلاثاء في:

جدة

مكة

خليص

رابغ

الجموم

الكامل

بحرة

العلا

🛑 سنوافيكم عند تعليق الدراسة لباقي المناطق — وكالة تعليق الدراسة (@News_Ejazah) December 11, 2023

جَدَّة.

مكة.

خليص.

رابغ.

الجموم.

الكامل.

بحرة.

العلا.

تحذيرات.

المدينة المنورة.

وبهذا، يكون إجمالي المناطق التي تم تعليق الدراسة فيها إلى تسع مناطق، كما أن مركز الأرصاد قد حذر من التعرض للأماكن المعلن عنها، والتي بها سيول غزيرة ورياح شديدة، ووصى الجميع بأن يتبع تعليمات الدفاع المدني لتجاوز الأمر بسهولة ودون أي مخاطر أو تعرض لخسائر.

ما هي أجازات الفصل الدراسي الثاني في السُّعُودية؟

وفقًا للتقويم الدراسي الجديد في السُّعُودية لعام 1445، فإن إجازات الفصل الدراسي الثاني كالتالي:

إجازة نهاية أسبوع مطولة تبدأ يوم الأحد الموافق 17 ديسمبر 2023 وتنتهي يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر 2023.

إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني تبدأ يوم الخميس الموافق 22 ديسمبر 2023 وتنتهي يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024.

إجازة نهاية أسبوع مطولة تبدأ يوم الخميس الموافق 14 يناير 2024 وتنتهي يوم الأحد الموافق 17 يناير 2024.

إجازة يوم التأسيس وبداية عطلة نهاية الفصل الدراسي الثاني تبدأ يوم الأحد الموافق 22 فبراير 2024 وتنتهي يوم الخميس الموافق 26 فبراير 2024.

وبذلك، تبدأ الدراسة للفصل الدراسي الثالث يوم الأحد الموافق 3 مارس 2024.