شوف اسمك.. خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي للإعلان الـ18

خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي للإعلان الـ18، الإسكان الاجتماعي هو أحد أهم البرامج التي تقوم الحكومة المصرية بتقديمها للمواطنين الذين يحصلوا على دخل شهري محدود حيث تعمل الحكومة على توفير المسكن الذي يلائمهم وقد قامت الحكومة بالإعلان الثامن عشر من الإعلانات عن المشروعات المختلفة التي تتعلق بالإسكان الاجتماعي لذلك نقوم بذكر خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي للإعلان الـ18.

خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي للإعلان الـ18

يستطيع الكثير من المواطنين الذين يرغبون في الحصول على إحدى الوحدات السكنية التي يتم طرحها من قبل الحكومة القيام بالاستعلام من خلال الموقع الرسمي المخصص للصندوق الذي يشرف على المشروعات الخاصة بالإسكان الاجتماعي وذلك من خلال القيام بعد من الخطوات التي قام الصندوق بتحديدها وهي تتلخص في.

الانتقال إلى الموقع الإلكتروني الذي تم إنشاؤه من أجل الصندوق الخاص الذي يعمل على الإشراف على مشروعات الإسكان المختلفة وتقديم التمويل العقاري.

القيام بتسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بالمواطن الذي يريد الاستعلام من خلال القيام بتسجيل الرقم المروري والرقم التعريفي.

تحديد الخدمة التي يتم من خلالها الاستعلام عن الحالة الخاصة بالطلب الذي تم تقديمه.

تسجيل البيانات الشخصية التي يتم طلبها وقد يكون منها الرقم الخاص بالطلب.

القيام بتحديد زر البحث.

الحالات الخاصة بالطلبات التي يتم تقديمها من أجل الإسكان الاجتماعي

عندما يتم الاستعلام عن الحالة الخاصة بالطلب الذي تم تقديمه من أجل الاستفادة من المشروعات الخاصة بالإسكان الاجتماعي قد يظهر أي من الحالات الآتية.

جاري الفرز وهذه الحالة تشير أن الطلب مازالت تتم مراجعته ولم يتم البت فيه حتى الآن.

مقبول وهذا تشير أن الطلب قد تم طلبه وسوف يحصل المتقدم على وحدة سكنية.

غير مقبول مما يشير أن الطلب قد تم رفضه وسوف يتم توضيح الأسباب.

مما يعني أن الطلب لن يتم البت فيه مع ذكر الأسباب.

في نهاية مقالنا نكون قد أوضحنا جميع ما يتعلق بالإعلان الثامن عشر من الإعلانات التى تتعلق بالمشروعات الخاصة بالإسكان الاجتماعي.