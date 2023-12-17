“شوف نفسك منهم” الفئات المستحقة لشقق الإسكان الاجتماعي الإعلان الـ18 2024

الفئات المستحقة لشقق الإسكان الاجتماعي، قامت الهيئة الخاصة بالإسكان الاجتماعي بالتعاون مع الصندوق الذي يعمل على تقديم التمويل العقاري بعض الفئات التي يستطيعون الحصول على الوحدات السكنية التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة الإسكان في مصر خلال المشروع الخاص بسكن لكافة المصريين وقد كثر البحث في الفترة الأخيرة عن الفئات المستحقة لشقق الإسكان الاجتماعي.

الفئات المستحقة لشقق الإسكان الاجتماعي

تم طرح الإعلان التكميلي الثالث الخاص بتوفير سكن لجميع المصريين وذلك من خلال الاستفادة بالتمويل العقاري وذلك بداية من ثالث أيام شهر ديسمبر الجاري وقد تم طرح نحو مائة ألف وحدة سكنية خلال هذا الإعلان وقد تم الإعلان عن الفئات التي يحق لها الاستفادة من هذا الإعلان وهم يتمثلوا في.

الذين يتقاضون على أجر محدود كل شهر حيث لا يتخطى راتب الأعزب سنة آلاف جنيه بينما المتزوج لا يتخطى راتبه ثمانية آلاف جنيه.

الذين يتقاضون دخل شهري تم تصنيفه أنه متوسط لا يتجاوز الراتب الذي يحصل عليه الغير متزوج نحو ثلاثة عشر ألف جنيه ولا يتجاوز الراتب الذي يحصل عليه المتزوج ثمانية عشر ألف جنيه.

الفئات التي يتم منعها من الإسكان الاجتماعي

يوجد عدد من الفئات التي يتم منعهم من الاستفادة من المشروعات الخاصة بالإسكان الاجتماعي وتتلخص الفئات التي لا تستفيد من المشروعات الخاصة بالإسكان الاجتماعي وهم.

من يستفيدون من المشروعات السكنية التي تم طرحها مسبقًا.

عدم حصول مقدم الطلب أو أهله على أحد الأراضي الموجودة ضمن المشروعات التي تتعلق بالإسكان الاجتماعي.

من يتقدم هو وأفراد أسرته من أجل الحصول على أكثر من وحدات سكنية

بذلك يكون قد تم توضيح جميع التفاصيل عن الفئات التي تستحق أو لا تستحق الاستفادة من الدعم السكني الذي يتم تقديمه للمواطنين المصريين.