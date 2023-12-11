شروط وطريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023 هي واحدة من أهم الموضوعات التي تشغل بال الكثير من المواطنين العراقيين، وذلك بعد أن أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن هذه المبادرة من أجل مساعدة الأسر والأفراد الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المجتمع العراقي في هذه الأيام.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

الكل في العراق مشغول بمبادرة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ويرغبون في التعرف على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023، خاصة أن تلك المبادرة تقدم دعم مالي من أجل توفير حياة كريمة وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وإن كنت من الراغبين في التعرف على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية يمكنك اتباع الخطوات التالية:

أولًا: عليك الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية “منصة مظلتي“.

ثانيًا: ابدأ بالبحث عن “اسماء المشمولين” في القائمة الرئيسية، وقم بالنقر عليها.

ثالثًا: قم بتحديد رقم الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها.

رابعًا: الآن قم بتدوين كافة البيانات الأخرى المطلوب تدوينها.

أخيرًا: اضغط على “تحميل الكشوفات” وابدأ في البحث عن اسمك بداخلها.

شروط التسجيل في اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

الآن إن كنت ترغب في التسجيل في المبادرة، عليك أن تتأكد أن الشروط التالية متطابقة معك، إليك الشروط الخاصة بالتسجيل: