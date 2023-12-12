أخبار وزارة التربية وتعليق الدوام اليوم لأسبوع وحقيقة الدروس الإلكترونية به وتوضيح بشأن امتحانات نصف السنة “توضيحات هامة”

يتابع الطلاب والطالبات في الوقت الحالي أخبار وزارة التربية اليوم، وذلك من جميع محافظات العراق، خصوصًا أن اليوم بداية إجازة رسمية للطلاب والطالبات في المدارس التي بها انتخابات رسمية، وقد صدرت توضيحات هامة من وزارة التربية بشأن هذه الإجازة وموعدها وأصدرت توضيحًا أيضًا بشأن الاختبارات الخاصة بنصف السنة، فدعونا نوضح لكم ماذا قالت؟

أخبار وزارة التربية اليوم

حصلت بعض المدارس سواء الأهلية أو الحكومية في العراق على إجازة لمدة أسبوع بسبب تسليمها إلى المفوضية العليا للانتخابات، وهذا ما جعل الطلاب يتابعون أخبار التعليم والقرارات التي اتخذتها مؤخرًا، وقد جاءت أبرز الأخبار على النحو التالي:

نفت وزارة التربية العراقية أي تقديم دروس إلكترونية للطلاب خلال عطلة انتخابات مجالس المحافظات، حيث لم يصدر أي قرار بالاعتماد على دروس إلكترونية خلال هذا الأسبوع.

إجازة الانتخابات لمدة أسبوع كامل تبدأ من اليوم الثلاثاء 12 من شهر ديسمبر ومستمرة إلى أن يعود الطلاب يوم الأربعاء 20 من شهر ديسمبر للدوام من جديد.

المنحة الطلابية يتم التجهيز لها بالوقت الحالي وسيتم تقديمها للطلاب بأثر رجعي عن شهري أكتوبر ونوفمبر، حيث تأخيرها من أجل جمع قواعد البيانات.

إجازة يومي 18 و19 من كانون الأول للمصالح الحكومية والتي من بينهم العاملين بوزارة التربية العراقية.

موعد امتحانات نصف السنة 2024

وضحنا لكم أخبار وزارة التربية اليوم، وبالنسبة فيما يخص امتحانات نصف العام، فهي وفقًا للتصريح الأخير فإنه لم يتم تحديد الموعد النهائي لها بعد، حيث حاليًا الجدول قيد الدراسة، وذلك لأنه سيتم وضع في الاعتبار الإجازات المقبلة، وبعد هذه الإجازات سيتم طرح مواعيد الاختبارات، ومتوقع أن تكون الامتحانات للطلاب بالنصف الثاني من شهر يناير، حيث تقريبًا يوم الرابع عشر لشهر يناير 2024.

كم قيمة منحة الطلاب في العراق؟

حسب ما وضجته الجهات المسؤولة فإن قيمة هذه المنحة حوالي 30 إلى 50 ألف دينار عراقي حسب المرحلة الدراسية، حيث الطلاب في المرحلة الثانوية لهم مبلغ بقيمة 50 ألف دينار عراقي، بينما الطلاب في المرحلة الابتدائية والمتوسطة لهم مبلغ 30 ألف دينار عراقي، علمًا بأن الصرف سيكون بأثر رجعي للطلاب عن شهري أكتوبر ونوفمبر، لذا انتظروها خلال أيام.