“شقتك على المفتاح يا عريس” بمقدم يبدأ من 15 ألف امتلك شقة من الاسكان الاجتماعي.. الشروط والأوراق المطلوبة

يبحث الكثير من المواطنين عن شقق الإسكان الاجتماعي التي أعلنت عنها الوزارة للمواطن محدودي الدخل وشروط التقديم وأسعار الوحدات وطرق دفع فيها كل هذا سوف نتعرف عليه من خلال المقال التالي.

شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2023

لابد من توافر مجموعة من الشروط للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي والتي تتمثل في الآتي:

أن يكون المتقدم من سكان المحافظة التي يرغب في التقديم على الوحدة السكنية فيها وتقديم ما يثبت ذلك.

أن يكون المتقدم غير مستفيد من أي قطعة ارض أو وحدة سكنية في المدن الجديدة سابقًا.

إدخال البيانات المطلوبة منه والتأكد من صحتها حتى لا يتعرض للمسالة القانونية.

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن واحد وعشرون عامًا ولا يزيد عن خمسون عامًا في تاريخ الإعلان.

تسديد مقدم الحجز المطلوب من المتقدم.

لا يتمكن المتقدم التقديم على أكثر من وحدة سكنية في الإعلان الواحد.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2023

للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي لابد من توافر مجموعة من الأوراق ومنها:

تقديم أوراق تثبت إذا كان هناك أملاك أو سندات أو غير ذلك

إرفاق صور لإثبات الحالة الاجتماعية للأرملة أو المطلقة.

القيام بشراء كراسة الشروط وتسديد مقدم الوحدة وإرفاق إيصال يثبت ذلك.

تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي.

إذا كان المتقدم متزوج فيتم تقديم قسيمة الزواج وشهادات ميلاد الأبناء.

إحضار إيصال غاز ومياه وكهرباء حديث.

مفردات المرتب للعاملين في القطاع الحكومي والخاص.

ما هو مقدم شقق الإسكان الاجتماعي 2023

من المقرر أن يكون مقدم الشقق التي تبلغ مساحتها 75 متر حوالي 15 ألف جنيه، بينما الشقق ذات المساحة 90 متر حوالي 22 ألف جنيه.

موعد فتح الحجز في شقق الإسكان الاجتماعي 2024

هناك العديد من المدن التي سيتاح بها وحدات الاسكان الاجتماعي مع اختلاف المساحات التي تتنوع ما بين 75 متر و90 م، ومن المتوقع أن يكون سعر الوحدة الاجمالي حوالي 500 ألف جنيه، ومن المتوقع أن يتم فتح باب حجز شقق الاسكان الاجتماعي في نهاية الشهر ديسمبر الجاري وقبل انطلاق العام الجديد 2024