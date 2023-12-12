“امسك الرهوان تاني” سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك والأسواق الموازية.. آخر تحديث للسعر

يتابع المواطنون في جمهورية مصر العربية أخبار سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، سواء في مختلف البنوك المصرية أو الأسواق الموازية، حيث زاد سعر الصرف اليوم للأسف في السوق السوداء بالمقارنة مع أسعاره الأيام الماضية، فدعونا نوضح لكم سعر الصرف في البنوك ونظيره في السوق الموازي، تابعونا.

سعر صرف الدولار اليوم

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك استقرارًا ثابتًا منذ شهر فبراير الماضي، وما زالت الأوضاع مستقرة داخل البنوك ولا يوجد أي تغيير منذ هذه الفترة، حيث جاء متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري وفي باقي البنوك المصرية كالبنك الأهلي المصري وبنك مصر على النحو التالي:

سعر الدولار في عمليات الشراء استقر عند 30.75 ج.م.

سعر الدولار بعمليات البيع استقر عند مبلغ 30.85 ج.م.

سعر الدولار الأمريكي في السوق الموازية

كما وضحنا بالأعلى أسعار صرف الدولار الأمريكي في مختلف البنوك المصرية ثابت لا يتغير، حيث من شهور عديدة سعره مقابل الجنيه المصري ثابتًا، وللأسف سعره في السوق الموزاي “السوق السوداء” يرتفع بشكل كبير، حيث قد وصل السعر إلى 50 جنيه مصري للدولار الواحد، ثم عاد للانخفاض من جديد، وللأسف عاد اليوم للارتفاع مرة أخرى، حيث جاء سعره اليوم كالتالي:

يبدأ سعر الصرف من مبلغ 49.78 جنيه مصري.

سعر الصرف يصل حتى مبلغ 50.05 جنيه مصري.

وحتى الآن لا يوجد أي قرار حتى الآن بشأن رفع سعر الدولار داخل البنوك، ولكن في انتظار قرار اجتماع البنك المركزي المصري في الحادي والعشرين من ديسمبر الجاري.

سعر الدولار الآن السوق السوداء

يرتفع سعر الدولار في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري بشكل كبير، حيث ارتفع سعره الآن عن التعاملات الصباحية، حيث وصل سعر بيع الدولار داخل السوق السوداء بسعر 50.14 جنيه مصري، أما عمليات البيع سجلت اليوم مبلغ 50.39 جنيه مصري، وما زالت الأسعار ترتفع، أما العكس تمامًا داخل البنوك، فجميع التعاملات في كل البنوك المصرية مستقرة وغير متغيرة.