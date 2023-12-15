الوجبة الأخيرة 2023.. PDF اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 جميع المحافظات العراقية

يشعر المواطنون في العراق بأهمية معرفة أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، والتي من المتوقع صرفها بحلول نهاية ديسمبر، يمكن الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، عن طريق زيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أو استخدام منصة مظلتي، يجب الإشارة إلى أن الوزارة هي المسؤولة الوحيدة عن إعلان أسماء المستفيدين، وتلعب هذه الوجبة دورًا حاسمًا في مساعدة المستفيدين على تلبية العديد من احتياجاتهم.

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يثير العديد من المواطنين في العراق استفسارات حول كيفية الحصول على أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، يعتبر برنامج دعم الرعاية الاجتماعية في العراق واحدًا من البرامج المهمة، التي توفرها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشكل إلكتروني، يمكنك بسهولة الحصول على تلك الأسماء من خلال اتباع خطوات بسيطة عبر الإنترنت، كما أوضحت الوزارة. سنتعرف على تلك الخطوات في هذا المقال.

الشروط الواجب استيفاؤها للاستفادة من الرعاية الاجتماعية

للحصول على استفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية، هناك مجموعة من الشروط الواجب استيفاؤها. تتضمن هذه الشروط:

الجنسية والإقامة: يجب أن يكون المستفيد حاصلاً على الجنسية العراقية وأن يكون مقيمًا في العراق.

المصادر المالية: يجب أن لا يكون المستفيد مالكًا لمصادر دخل أخرى أو عقارات تتطلب دعمًا اجتماعيًا.

الفئة العمرية: يستهدف الدعم الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عامًا للرجال، وبين 18 و 55 عامًا للسيدات.

حجم الأسرة: يجب أن تتكون الأسرة من الأقل أربعة أفراد.

عدم التواجد في برامج دعم أخرى: يجب ألا يكون المواطن الراغب في الاستفادة من الدعم الاجتماعي مستفيدًا من أي برامج دعم أخرى.

تقديم المستندات: يتطلب الحصول على الدعم، تقديم المستندات التي تثبت الحالة الاجتماعية للمستفيد.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

للاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، يمكن اتباع الخطوات التالية: