يا هلا بالهلالات.. سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والسوق السوداء “راكب الصاروخ هوه كمان”

العاملون في الخارج وخصوصًا المملكة العربية السعودية نجدهم يتساءلون في الوقت الحالي عن سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري، حيث السعر داخل البنوك المصرية والسعر أيضًا داخل السوق السوداء، وفي تقرير اليوم نوضح لكم أسعار الصرف، فضلًا تابعوا معنا.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري

استقرت اليوم الثلاثاء الثاني عشر من شهر ديسمبر من عام 2023 سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك المصرية، حيث مستقر سعر الصرف منذ فترة تخطت التسع شهور، حيث تقريبًا من شهر فبراير الماضي والأسعار ثابتة، حيث سعر صرفه في عمليات البيع والشراء اليوم استقرت عند هذا السعر:

سعر الشراء للريال السعودي في البنك بسعر 8.19 جنيه مصري.

سعر البيع للريال السعودي داخل البنك بسعر 8.22 جنيه مصري.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري السوق السوداء

أما عن سعر الريال السعودي بالسوق السوداء اليوم الثلاثاء تختلف تمامًا عن سعر الصرف في البنوك، حيث ارتفاع كبير في سعر الصرف، حيث الأسعار في عمليات الشراء والبيع اليوم على النحو التالي:

سعر الريال في عمليات البيع سجل اليوم الثلاثاء مبلغ 13.28 ج م.

سعر الريال اليوم بعمليات الشراء سجلت مبلغ 13.48 ج م.

وكما لاحظنا اختلاف كبير في أسعار الصرف في البنوك المصرية وفي السوق السوداء، وحتى الآن لا يوجد رد من البنك المركزي المصري حول هذا الأمر، ولكن مفترض أن يجتمع البنك المركزي آخر هذا الشهر يوم 21 من ديسمبر، وحينها يتضح الأمر، ويظهر هل تزيد أسعار العملات مقابل الجنيه في البنوك أم تظل ثابتة كما هي.

ارتفاع سعر الريال داخل السوق السوداء

للأسف ما زالت أسعار صرف الريال السعودي ترتفع داخل الأسواق بشكل مبالغ به، حيث زاد الآن بعد التعاملات الصباحية في الأسواق الموازية، حيث أصبح سعر الشراء 13.58 جنيه مصري، بينما سعر البيع بسعر 13.38 جنيه مصري، وما زالت الأسعار غير مستقرة بالأسواق الموازية على عكس البنوك والتي تشهد أسعار الصرف استقرار كبير داخل الأسواق.