أيام فقط على الإيداع “رابط الاستعلام عن زيادة معاشات تكافل وكرامة” شهر ديسمبر 2023

بالتزامن مع اقتراب صرف معاشات تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2023 يبحث الكثير عن رابط الاستعلام عن زيادة معاشات تكافل وكرامة حيث سيتم صرف معاشات تكافل وكرامة يوم 15 ديسمبر 2023 وسيتم صرف الزيادة الجديدة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في سبتمبر الماضي بقيمة 15% ويعتبر معاش تكافل وكرامة من أهم وسائل الدعم التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للكثير من الأسر المصرية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها جميع المواطنين في الأيام الاخيرة ، وخلال السطور التالية نكشف عن طريقة الاستعلام عن زيادة معاشات تكافل وكرامة.

رابط الاستعلام عن زيادة معاشات تكافل وكرامة

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن رابط الاستعلام عن زيادة معاشات تكافل وكرامة حيث تم زيادة معاش تكافل وكرامة لجميع المستحقين بقيمة 15% وتم صرف الزيادة الجديدة بداية من شهر أكتوبر الماضي حيث يعتبر معاش تكافل وكرامة متنفس للكثير من الأسر والمواطنين في ظل غلاء الاسعار والظروف المعيشية الصعبة التي يشعر بها جميع طبقات المجتمع المصري في الفترة الأخيرة وإليكم خطوات الاستعلام عن زيادة معاشات تكافل وكرامة.

أولًا جيب الدخول عبر موقع استعلامات تكافل وكرامة من هنا. ثم يجب كتابة الرقم القومي للمواطن بصورة صحيحة. ثم اضغط على “استعلام”. تظهر قيمة معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة لشهر ديسمبر

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2023

بعد الاستعلام عن زيادة معاشات تكافل وكرامة يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة هذا الشهر حيث من المحدد أن يتم صرف معاش تكافل وكرامة يوم السبت الموافق 15 ديسمبر 2023 وذلك في كافة مكاتب البريد المصري على مستوى الجمهورية وفي جميع ماكينات الصرف الآلي ، أو من خلال البنوك التجارية المختلفة.