27 يوم فقط على موعد امتحانات نصف العام 2023-2024 “للصفوف الابتدائية والإعدادية”

بالتزامن مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي الأول يبحث الكثير من الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية المختلفة عن موعد امتحانات نصف العام 2023-2024 حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد امتحانات نصف العام 2023-2024 وذلك يوم السبت الموافق 14 يناير 2024 ويستعد جميع طلاب المراحل الدراسية المختلفة امتحانات منتصف العام بكل جهد واجتهاد أملًا في التفوق والنجاح وتحصيل جميع المعلومات الدراسية التي تم دراستها خلال الفصل الدراسي الأول وخلال السطور التالية نكشف عن موعد امتحانات نصف العام 2023-2024.

موعد امتحانات نصف العام 2023-2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن موعد امتحانات نصف العام 2023-2024 تبدأ يوم السبت الموافق 14 يناير 2024 وتستمر امتحانات الفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 ، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم أن جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية سوف تعلن عن جدول امتحانات منتصف العام خلال الأسبوع القادم وذلك وفق الخطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم في بداية العام الدراسي الذي بدأ في 30 سبتمبر الماضي.

موعد اجازة نصف العام الدراسي 2024

بعد معرفة موعد امتحانات نصف العام 2023-2024 يريد الكثير من الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة معرفة موعد اجازة نصف العام والتي تبدأ يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 وتستمر لمدة اسبوعين كاملين وتنتهي يوم 8 فبراير 2024 ، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 10 فبراير 2024 ، كما أعلنت وزارة التعليم العالي أن موعد امتحانات الترم الاول في الجامعات تبدأ يوم 10 يناير 2024.