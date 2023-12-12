أقوى الترددات ” تردد قناة طيور بيبي للأطفال” متاحة الآن على جميع الأقمار الصناعية 2024
قدرت قناة طيور بيبي ان تكون واحدة من أهم القنوات الفضائية التي قدرت على تحقيق نجاح كبير جدا بين العديد من قنوات الاطفال الشهيرة في الوطن العربي حيث ان قناة طيور بيبي تهتم بشكل مستمر على تقديم العديد من برامج الأطفال والأناشيد باللغة العربية لتقدر على مخاطبة جميع المراحل العمرية للأطفال حيث أن القناة تتميز بجودتها العالية بصوتها النقي ويمكنكم تنزيلها على القمر الصناعي نايل سات أو القمر الصناعي عرب سات مجانا بدون الحاجة لدفع اشتراكات شهرية وباعلي جودة وبأحدث تقنيات الصوت من خلال التعرف على التردد الخاص بها من خلال هذا المقال تابعه معي.
تردد قناة طيور بيبي
يمكنكم مشاهدة أشهر الأناشيد والبرامج الكرتونية المميزة التي يتم عرضها على قناة طيور بيبي على مدار 24 ساعة مجانا دون الحاجة لدفع اشتراكات شهرية على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد الموضح في النقاط التالية:
- إسم القناة: طيور بيبي.
- القمر الصناعي: نايل سات.
- تردد القناة: 11274.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ¾.
- الاستقطاب: H.
تردد قناه طيور بيبي على عرب سات
يمكنكم ايضا تنزيل التردد الجديد الخاص بقناة طيور بيبي والاستمتاع جودة صوت وصورة أفضل على مدار الساعة مجانا دون الحاجة لدفع اشتراكات شهرية على القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد الموضح في النقاط التالية:
- إسم القناة: طيور بيبي.
- القمر الصناعي: عرب سات.
- تردد القناة: 11073.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ¾.
- الاستقطاب: