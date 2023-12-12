للموظفين والعاملين 1450 جنية زيادة جديدة في جدول صرف رواتب شهر ديسمبر  2023 “أعرف التفاصيل”

جدول صرف رواتب شهر ديسمبر ستبدأ عملية صرف رواتب شهر ديسمبر 2023 للموظفين في القطاعين الخاص والحكومي اعتبارًا من يوم 24 ديسمبر 2023 الحالي.

جدول صرف رواتب شهر ديسمبر

ستقوم وزارة المالية بصرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 للعاملين في 66 وزارة وهيئة حكومية اعتبارًا من يوم 24 ديسمبر 2023، وسيستمر الصرف حتى يوم الخميس 28 ديسمبر 2023.

إليك جدول صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023:

يوم 24 ديسمبر 2023: صرف مرتبات لمجموعة من الوزارات والهيئات، بما في ذلك مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب، وغيرها.

يوم 25 ديسمبر 2023: صرف مرتبات وزارات مثل التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، وغيرها.

أيام 26، 27، 28 ديسمبر 2023: صرف مرتبات لكافة العاملين الذين تخلفوا عن استلام مرتباتهم في المواعيد المحددة لكل وزارة.

مرتبات ديسمبر

سيبدأ صرف مستحقات شهر نوفمبر 2023 للعاملين الذين تأخروا عن استلام مرتباتهم في الأيام 9 و10 و11 من ديسمبر 2023 الحالي.

وفيما يلي الحد الأدنى لأجور الموظفين بعد زيادة مرتبات شهر ديسمبر 2023: