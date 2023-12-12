بعد الزيادة الجديدة “اعرف موعد صرف معاشات تكافل وكرامة بعد التعديل” 2023 شهر ديسمبر

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لبدء عملية صرف الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة خلال شهر ديسمبر 2023، ويشمل هذا البرنامج صرف دعم نقدي للأسر المحتاجة في جميع محافظات مصر، ويبلغ عدد المستحقين لهذا البرنامج حوالي 22 مليون مواطن، يمثلون أكثر من 5 ملايين أسرة، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 36 مليار جنيه، ويتم صرف هذا الدعم النقدي بشكل دوري منتصف كل شهر جديد، ويشمل البرنامج فئات متنوعة من المحتاجين في المجتمع، ويعد هذا الإجراء جزءًا من جهود الحكومة لتحسين ظروف المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا في مصر.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة

من المقرر أن يبدأ صرف الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة في يوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر 2023، ويشمل هذا البرنامج توفير دعم نقدي شهري للأسر المحتاجة بمتوسط قيمة يتراوح بين 620 و740 جنيهًا شهريًا لكل أسرة.

يتيح البرنامج أيضًا للمستفيدين الاستفادة من مزايا إضافية، حيث يحق لكل من يحصل على تكافل وكرامة الحصول على تعليم مجاني، ويتمتع أيضًا بالدعم الغذائي ودعم الخبز، ويمكن لكل أسرة الحصول على نصيب يصل إلى 1200 جنيه شهريًا من الدعم الشامل، مما يعكس استراتيجية الدولة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر البسيطة وتحسين جودة حياتهم.

تطوير نظام التأمين الصحي الشامل

أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا هامًا يضم عدة فئات في نطاق تطبيق أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل، وشمل هذه الفئات الأفراد والأسر المستحقين لبرامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى مستفيدين من معاش الطفل، ويتم تحديد نطاق التغطية الصحية بحيث لا يتجاوز استهداف أفقر 30% من السكان، وتحدد درجات الفقر سنويًا بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة المالية.