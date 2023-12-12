5 شروط أساسية فقط “شروط الحصول على شقق الاسكان الاجتماعي” أبرزها مقدم 10 ألف جنية

الكثير من المواطنين في مصر يقومون بالبحث باستمرار عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن شروط الحصول على شقق الاسكان الاجتماعي المقدمة من الدولة للشباب ومحدودي الدخل في العديد من المدن الجديدة بمساحات 70 م و 90 م للوحدة ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للحصول على شقق الاسكان الاجتماعي تابعوا معي.

شروط الحصول على شقق الاسكان الاجتماعي

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بوضع عدة شروط يجب توافرها في المتقدم للحصول على شقق الاسكان الاجتماعي يمكنكم التعرف عليها من خلال النقاط التالية: