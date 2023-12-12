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5 شروط أساسية فقط “شروط الحصول على شقق الاسكان الاجتماعي” أبرزها مقدم 10 ألف جنية
الكثير من المواطنين في مصر يقومون بالبحث باستمرار عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن شروط الحصول على شقق الاسكان الاجتماعي المقدمة من الدولة للشباب ومحدودي الدخل في العديد من المدن الجديدة بمساحات 70 م و 90 م للوحدة ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للحصول على شقق الاسكان الاجتماعي تابعوا معي.
شروط الحصول على شقق الاسكان الاجتماعي
قامت وزارة التضامن الاجتماعي بوضع عدة شروط يجب توافرها في المتقدم للحصول على شقق الاسكان الاجتماعي يمكنكم التعرف عليها من خلال النقاط التالية:
- يجب على المتقدم للحصول على شقق الاسكان الاجتماعي احضار جميع الاوراق اللازمة للتقديم.
- يجب على المتقدم للحصول على شقق الاسكان الاجتماعي شراء كراسة الشروط ودفع إيصال المقدم المدون في نهاية الكراسة.
- يجب على المتقدم للحصول على شقق الاسكان الاجتماعي احضار صور من اثبات الحالة الاجتماعية له عن عدد افراد اسرته وإثبات الحالة للارامل والمطلقات مع تقديم بيان رسمي موضح في مصدر الدخل وإحضار مستند بالنفقة التي تحصل عليها المرأة المطلقة.
- يجب على المتقدم للحصول على شقق الاسكان الاجتماعي إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية.
- يجب على المتقدم في حاله ان كان متزوج احضار صوره بطاقه الرقم القومي للزوج وإحضار قسيمة الزواج وشهادات ميلاد أبنائه.
- يجب على العاملين في القطاع العام والخاص المتقدمين للحصول على شقق الاسكان الاجتماعي تقديم مفردات مرتب من مكتب محاسب قانوني معتمد.
- في حالة الزواج للمتقدم يجب علي تقديم مفردات مرتب الزوجة ايضا او ما يفيد أنها ربه منزل.
- يجب على المتقدم للحصول على شقق الاسكان تقديم إيصال كهرباء وايصال غاز وايصال مياه بتاريخ حديث مدون به السكن الحالي له.