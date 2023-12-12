تحميل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بأخر وجبة في العراق 2023 “تحميل سريع pdf”

يقوم العديد من الناس بالبحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبه الاخيره التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعيه في مدينه العراق حيث قامت الوزارة بوضع رابط يمكنكم من خلاله الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية يمكنكم من خلال هذا المقال الدخول على الرابط مباشرة ومعرفة الخطوات الصحيحة للاستعلام تابعوا معي.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يمكنكم الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من خلال موقع مظلتي التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ولكن عن طريق اتباع عدة خطوات موضحة في النقاط التالية:

اولا بالدخول على موقع مظلتي من خلال النقر على هذا الرابط.

بعد الدخول على الموقع قم باختيار المحافظة المقيم بها المستعلم.

قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة منك في الخانات المخصصة لها.

بعد التاكد من ادخال جميع البيانات بشكل صحيح انقر على أيقونة تنزيل التقرير.

بعد ان يتم تحميل التقرير قم بفتحه وابحث عن اسمك من بين الاسماء المقبولة في الرعاية الاجتماعية.

أهم الخدمات التي تشملها الرعاية الاجتماعية

يعتبر نظام الرعاية الاجتماعية في العراق هو من اهم الانظمة النشطة في مدينه العراق التي تستهدف المواطنين الأكثر احتياجا ويمكنكم التعرف على الخدمات التي تقدم من قبل الرعاية الاجتماعية من خلال النقاط التالية: