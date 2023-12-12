بالتقسيط المريح “حجز شقق الإسكان الاجتماعي في مدن الصعيد” تقسيط شهري 650 جنية فقط

تزايدت عمليات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن شقق الاسكان الاجتماعي في مدن الصعيد بعد ان قامت وزارة الإسكان في بدء حجز شهر الإسكان الاجتماعي وقامت ايضا بطرح مرحلة تكميلية من الوحدات السكنية لجميع المصريين قبل نهاية عام 2023 لكن هذه الوحدات لا زالت حتى الآن قيد الدراسة من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالتعاون مع هيئه المجتمعات العمرانية ويمكنكم من خلال هذا المقال التعرف على اماكن شقق الاسكان الاجتماعي في مدن الصعيد تابعوا معي.

حجز شقق الإسكان الاجتماعي

قامت وزارة الإسكان بالإعلان انه أولوية حجز الوحدات ستكون في الوحدات التي تأتي بمساحة 90 متر الجميع فئات الشباب وأصحاب المعاشات والأرامل والمطلقات بالعديد من المدن الجديدة وخاصة في مدن الصعيد في مصر حيث انه من المقرر ان يكون الطرح الجديد للإسكان في 14 مدينة جديدة ويمكنكم التعرف على المدن من خلال النقاط التالية:

مدينه بدر.

مدينه السادات.

مدينة 6 اكتوبر الجديدة.

مدينه العبور الجديدة.

مدينة حدائق العاصمة.

برج العرب الجديد.

مدينة الفيوم الجديدة.

مدينة بني سويف الجديدة.

مدينة سوهاج الجديدة.

مدينة اسيوط الجديدة.

مدينة أخميم الجديدة.

مدينة قنا الجديدة.

مدينه أسوان الجديده.

حجز شقق الإسكان الاجتماعي بالتقسيط المريح

يمكن لجميع المواطنين حجز شقق الاسكان الاجتماعي بالتقسيط المريح على أن تكون جميع الوحدات التي يتم طرحها مقدمة بنظام التمويل العقاري ويتم التقسيط على 30 عام بأسعار لا تزيد عن 40% من قيمة الدخل الذي قمت بتقديمه وقت طرح الإعلان ويجب أن يقوم المواطن بتسديد دفعات ربع سنويه حتى يقوم بسداد القيمة