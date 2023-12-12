رسميًا فتح باب التسجيل في الرعاية الاجتماعية العراقية “من هنـــا” شرط أساسي العمر ليس أقل من 18 عام

تزامنًا مع ظهور أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة يبحث الكثير من المواطنين العراقيين عن شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية العراقية حيث اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أنه يجب الالتزام بالشروط المعلنة للحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة الخاصة بشهر ديسمبر 2023 وتعتبر الرعاية الاجتماعية من أهم ما تقدمه الحكومة العراقية للمواطنين في العراق وخلال السطور التالية نكشف جميع التفاصيل المتعلقة بشروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية العراقية.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية العراقية

ازدادت عمليات البحث في الأيام الأخيرة الماضية عن شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية العراقية والتي أعلنتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عبر موقعها الإلكتروني وإليكم شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية العراقية.

أولًا يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

يجب أن لا يزيد عمر المتقدم عن 60 عامًا ولا يقل عن 18 عامًا.

يجب أن يكون المواطن مقيم دائم بالعراق.

يجب أن لا يمتلك المتقدم أصل أو عقارات خاصة.

يجب أن لا يزيد دخل المتقدم عن الحد الأدنى المتعارف عليه في العراق.

يجب أن لا يقل عدد أفراد الأسرة عن 4 أفراد.

رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

بعد التعرف على شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية العراقية يتساءل جميع المتقدمين للحصول على الرعاية الاجتماعية عن كيفية الحصول على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وقد أعلنت وزارة العمل العراقية أنه يستطيع جميع المتقدمين الحصول على أسماء الرعاية الاجتماعية من خلال منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية ، ومن الجدير بالذكر أن أكثر من ربع مليون مواطن عراقي يستفيد من الرعاية الاجتماعية.