عشان تقبض الـ 3000 جنية “خطوات التقديم في تكافل وكرامة 2024” قبل معاد الصرف بأيام قليلة

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن كيفية التقديم في تكافل وكرامة 2024 وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة التضامن الاجتماعي عن اضافة الكثير من الأسر الجديدة للحصول على معاش تكافل وكرامة وذلك بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ، وقد أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الرسمي عن جميع الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم في تكافل وكرامة 2024 وخلال السطور التالية نكشف عن كافة الأوراق المطلوبة وخطوات التقديم في تكافل وكرامة 2024.

خطوات التقديم في تكافل وكرامة 2024

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي قبول عدد جديد من الأسر المصرية للحصول على معاش تكافل وكرامة حيث يعتبر معاش تكافل وكرامة من أهم وسائل الدعم التي تقدمها الحكومة المصرية للكثير من المواطنين في الفترة الأخيرة ويمكن التوجه إلى مقر الوحدة الاجتماعية التابعة لمحل اقامتك بالأوراق التالية :

صورة بطاقة الرقم القومي وشهادات الميلاد لأفراد الأسرة 18 سنة فأقل.

صورة قسيمة الزواج أو الطلاق.

صورة شهادة الميلاد كمبيوتر لجميع أفراد الأسرة.

صورة بطاقة التموين للأسرة.

قيد مدرسي الأبناء في المدارس.

قيد جامعي للأبناء في الجامعات.

كشف الإعاقة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

صورة شهادة الوفاة في حالة وفاة الزوج.

صورة قرار الوصاية للأيتام.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2023

بعد معرفة اوراق التقديم في تكافل وكرامة 2024 يبحث الكثير من المواطنين عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية في سبتمبر الماضي و يتم صرف معاشات تكافل وكرامة يوم 15 من كل شهر ميلادي .