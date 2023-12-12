بصورة إلكترونية .. حمل قوائم أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية آخر وجبة 2024

خطوات الاستعلام عن المشمولين في الرعاية الاجتماعية ، توفر الدولة منصة مظلتي ليتمكن الأفراد من تنفيذ كل الخدمات التي يريدونها مثل معرفة خطوات الاستعلام عن المقبولين في الرعاية الاجتماعية بجانب معرفة موعد صرف الدعم المالي، وأسماء المستحقين للرعاية كل هذا يتم شهرياً لمساعدة الشعب على تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتلبية كل احتياجات الأسرة.

خطوات الاستعلام عن المشمولين في الرعاية الاجتماعية

لكي تتمكن من التعرف على المشمولين في الرعاية الاجتماعية اتبع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط منصة مظلتي من هنا.

حدد كلمة أسماء المقبولين في الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية.

اضغط على كلمة الكشوفات.

ستجد قائمة مليئة بأسماء الأشخاص المستحقين للدعم المالي من الدولة.

في حال وجدت اسمك داخل القائمة تأكد من تاريخ ميلادك لأن هناك الكثير من الأسماء المتشابهة بهذا تكون تعرفت على كل المقبولين في الرعاية الاجتماعية.

ما هي الرعاية الاجتماعية

هي نوع من الخدمات التي توفرها الدولة لكل المواطنين، والمقيمين بها حتى يتمكنوا من تحقيق ما يريدون مع تحسين مستواهم المعيشي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المجتمع كما أنها توفر لهم منصة سهلة بسيطة في الاستخدام هي منصة مظلتي.

الشروط التي يجب توافرها للقبول في الرعاية الاجتماعية

يجب تواجد بعض الشروط لكي ينضم اسمك ضمن قائمة الأشخاص المستفيدين من الدعم المالى في حال كان هناك شرط ناقص فلن يتم قبول طلبك:

لابد أن تكون في سن 18 عام أو أكثر لكن لا يزيد عن 60 سنة.

ألا تكون مقدم على منحة أخرى.

واحد من أهم الشروط ألا تملك أي عقارات أو حسابات بنكية.

ختاماً لموضوعنا المقبولين في الرعاية الاجتماعية شرحنا كل الخطوات اللازمة للتعرف على أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.