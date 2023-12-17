كلها أيام وتقبضوا.. دعم برنامج تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2023 بالزيادة المقررة

موعد صرف تكافل وكرامة ، يتساءل العديد من الأشخاص عن موعد صرف تكافل وكرامة ويمكن التعرف على ذلك من خلال الاستعلام عن أي معلومة تريدها من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرئيسية، وسوف تجد كل ما تريده داخل الموقع من معرفة شروط الحصول على تكافل وكرامة بالإضافة إلى معرفة موعد صرف معاش تكافل وكرامة.

دعم برنامج تكافل وكرامة

حددت الدولة أن موعد صرف معاش تكافل وكرامة سيكون في تاريخ 15 من كل شهر لذلك لابد أن تكون ملم بهذه المعلومة حتى تتمكن من:

أخذ الدعم المالى الذي تستحقه في الوقت المخصص لك.

يمكن الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة من خلال الرابط .

بعدها سوف تتمكن من معرفة طرق التقديم أو الاستفسار.

إضافة إلى ذلك تستطيع تقديم شكوى من خلال الرابط السابق.

الزيادة في دعم برنامج تكافل وكرامة

أعلن الرئيس عن زيادة في برنامج تكافل وكرامة بنسبة 25% حيث سيتم صرف هذه النسبة من بداية شهر أبريل القادم بتاريخ 15 من الشهر لهذا سارع في التقديم في هذا البرنامج لتحصل على دخل مال وفير يمكنك من خلاله تنفيذ كل متطلبات أسرتك مع التحسين من مستوى المعيشة الخاص بك.

الأشخاص المستفيدة من تكافل وكرامة

يوجد عدد كبير من الأشخاص الذين يستحقون الحصول على الدعم المالى من الدولة مثل الطالب المنتظم في الدراسة، ومتفوق كما يجب أن يكون دخل أسرته محدود أو متوسط أيضاً لابد أن يكون الأب مسجل في الضمان الاجتماعي، ويجب ألا يزيد راتب الفرد عن الدعم الذي سيحصل عليه من الدولة لا ننسى الأشخاص الغير قادرين على العمل بالإضافة إلى الأسرة التي ليس لديها عائل لذلك توجه إلى برنامج تكافل وكرامة، وتعرف على موعد صرف معاش تكافل وكرامة.

ختاماً لموضوعنا موعد صرف معاش تكافل وكرامة تعرفنا على برنامج تكافل وكرامة بشكل مفصل.