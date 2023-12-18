قدم طلبك الآن.. خطوات تقديم شكوى من خلال بوابة الشكاوي لتكافل وكرامة 2023

بوابة الشكاوي لتكافل وكرامة ، وفرت الدولة رابط خاص على موقع وزارة التضامن الاجتماعي ليسهل على المواطنين التقديم في برنامج تكافل وكرامة كذلك يمكنهم من تقديم أي شكاوى، وسوف يجدون الرد على كل ما يحتاجونه من خلال الدخول إلى بوابة الشكاوي لتكافل وكرامة مع وجود بعض الخدمات الأخرى التي سيجدها عند تسجيل الدخول إلى موقع الوزارة.

بوابة الشكاوي لتكافل وكرامة

يعاني الكثير من الأشخاص أثناء التقديم على برنامج تكافل وكرامة عدة مشاكل تتعلق بالبطاقة الشخصية أو عند إدخال الرقم القومي الخاص بالبطاقة بجانب وجود مشكلة منتشرة بكثرة هي تجميد البطاقة لفترة من الوقت يمكنك تقديم شكوى من خلال بوابة الشكاوي تكافل وكرامة من خلال اتباع الخطوات التالية بعدها سوف تتمكن من حل المشكلة التي تواجهك بكل سهولة حيث:

قم بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط

حدد كلمة برنامج تكافل وكرامة.

أدخل كل البيانات المطلوبة منها الرقم القومي الخاص بك.

حدد ما تريد من تسجيل شكوى أو الاستعلام عن شكوى معينة.

سيظهر أمامك نوع البطاقة هي تكافل وكرامة.

بعدها قم بكتابة الشكوى التي تريدها في حال واجهتك أي مشكلة أخرى توجه إلى بوابة الشكاوي تكافل وكرامة.

برنامج تكافل وكرامة

يوفر لك عدد كبير من الخدمات، والدعم الذي تحتاج إليه حيث يمكنك الاستعلام عن أي شكوى أو تقديم شكوى بالإضافة إلى الحصول على دعم مالى شهرياً في حال كنت من المستحقين للدعم الذي توفره الدولة هو يعد واحد من البرامج المميزة التي قدمتها الدولة للمواطنين لكي تساعدهم في تحسين حياتهم، والتخلص من أي مشاكل تواجهم لهذا يمكنك الاستعلام عن كل ما تريد معرفته من خلال الرابط السابق.

ختاماً لموضوعنا بوابة الشكاوي تكافل وكرامة شرحنا طريقة تقديم شكوى عبر برنامج تكافل وكرامة.