طريقة صرف سكر ب27 جنيه، ينتظرها الكثير من المواطنين، حيث بدأ اليوم اعتماد قرار وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحي، لحل أزمة السكر في مصر، وقد شهد سعر السكر ارتفاعًا كبيرًا في بعض المناطق مؤخرًا، وبناءً على ذلك قرر الوزير زيادة كمية السكر الحر المتاحة لتلبية الاحتياجات المطلوبة.

طريقة صرف سكر ب27 جنيه

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارًا يحدد طريقة صرف سكر ب27 جنيه للكيلو الواحد من منافذ التموين، ويأتي هذا القرار استجابةً لتزايد أسعار السكر بشكل ملحوظ، ويهدف إلى دعم المواطنين، ووفقًا للبيان الصادر عن الوزارة، يتم صرف كيلو واحد من السكر الحر إلى الأسر التي يتمتع بها ثلاث مستفيدين فأقل وتحمل بطاقة التموين، أما الأسر التي تحمل بطاقة التموين والتي تضم أربعة مستفيدين فأكثر سيتم صرف اثنين من السكر الحر.

قرارات وزير التموين

صدر توجيهًا وزاريًا بتاريخ 7-12-2023 من وزير التموين يتضمن زيادة إتاحة المعروض من السكر الحر لتلبية الاحتياجات المطلوبة، ووفقًا لهذا القرار سيتم صرف السكر الحر في المنافذ التموينية عن طريق مخازن شركتي الجملة العامة والمصرية، التي تتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وسيتم توزيع هذا السكر على المواطنين أصحاب البطاقات التموينية من خلال المنافذ التموينية، التي تبلغ حوالي 40 ألف منفذ وتشمل المجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتي وبدالي التموين، ويتوقع أن تصل كمية السكر الحر إلى 30 ألف طن شهريا، بالإضافة إلى حوالي 65 ألف طن سكر تمويني، لذلك يجب أن يتم سداد المبلغ نقداً إلى جانب القيمة المحددة للدعم على البطاقة التموينية.