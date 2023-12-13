شوف اقوى المشاهد.. القنوات الناقلة لمسلسل زينهم+ تردد القنوات الناقلة لمسلسل زينهم

القنوات الناقلة لمسلسل زينهم حيث تصدر موعد عرض حلقات المسلسل الدرامي زينهم قائمة المسلسلات الأكثر تداولًا، وذلك لما حققه من نجاح كبير، وخاصة بعد عرض الحلقة الأولى من المسلسل عبر قناة أون، ويتم عرضه على بعض القنوات التي نقدمها لكم، والتردد لضبط هذه القنوات.

القنوات الناقلة لمسلسل زينهم

القنوات الناقلة لمسلسل زينهم، فيما يلي نقدم لكم القنوات التي تقوم بعرض مسلسل زينهم، وهي كالتالي:

قناة ON، حيث يتم عرض المسلسل على القناة من يوم الأحد حتى يوم الخميس الساعة الثامنة مساءً، أما بالنسبة لموعد الإعادة فهو في الساعة الثانية فجرًا، وفي الثانية عشرة ظهرًا لليوم التالي.

كما تقوم قناةON Drama بنقل أحداث المسلسل، وذلك من الأحد إلى الخميس الساعة العاشرة مساءً، كما يعاد الساعة العاشرة صباحًا، ويعاد أيضًا الساعة الخامسة مساءً.

كما تقوم منصة watch it بعرض حلقات المسلسل.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل زينهم

يمكنك ضبط القنوات الناقلة لمسلسل زينهم على التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

ثم الإستقطاب: عمودي.

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

ثم معامل التصحيح: 4/3.

قصة مسلسل زينهم

تدور أحداث مسلسل زينهم المستوحاة من قصة (أصدقائي الموتى) للكاتب الدكتور محمد حسن جاب الله الاستشاري بالطب الشرعي، حول شخصية الطبيب (زينهم) للفنان أحمد داؤد، حيث يقوم بعمله كطبيب شرعي، وأثناء العمل يتعرض لعدد من المشاكل والألغاز أثناء تشريح جثث الموتى داخل المشرحة، وبمساعدة فريق العمل معه يتمكن من حل جميع الألغاز عن الجثث، وقد وصل عدد حلقات المسلسل إلى 30 حلقة، حيث يعد من المسلسلات الطويلة، والتي تدور أحداثه في إطار مثير ومشوق.