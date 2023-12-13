للمقبلين على الزواج.. موعد فتح حجز شقق الإٌسكان المتوسط+ طريقة حجز شقق الاسكان الاجتماعي المتوسط

موعد فتح حجز شقق الإسكان المتوسط من أكثر التساؤلات التي تداولت مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي في الجميع يتساءل عن موعد فتح الحجز لشقق الإسكان الاجتماعي وما هي أسعارها وخاصة للمواطنين من متوسط الدخل كما تسألوا عن خطوات الحجز للشقق والتي سوف نتعرف عليها فيما يلي.

موعد فتح حجز شقق الإٌسكان المتوسط

موعد فتح حجز شقق الإٌسكان المتوسط، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي عن طرح العديد من الوحدات السكنية الجديدة المخصصة للأشخاص من متوسط الدخل كما تم الإعلان عن أماكن تواجد هذه الوحدات وشروط الحجز وأسعارها موعد فتح حجز شقق الإٌسكان المتوسط وذلك كالآتي:

أشارت وزارة الإسكان الاجتماعي أنه بإمكان أي من المواطنين التقديم على وحدات الإسكان الاجتماعي الطرح الجديد في الوقت الحالي وذلك طبقا للإعلان التكميلي الذي اعلن منذ 3 ديسمبر 2023 كما أن التقديم سيستمر شهر حتى الخميس الموافق 4 من شهر يناير 2024.

طريقة حجز شقق الاسكان الاجتماعي المتوسط

تعتبر الخطوات الخاصة بحجز شقق الإسكان الاجتماعي المتوسط سهلة للغاية فهي تتم عبر الدخول إلى الإنترنت واتباع الآتي:

يتم الدخول إلى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلال الضغط هنا.

بعدها يتم الضغط فوق حجز وحدات سكنية ضمن القائمة الرئيسية.

بعدها قم بإنشاء حساب جديد.

قم بإدخال الاسم الرباعي وكذلك إدخال رقم البطاقة الذي يتكون من 14 رقم في المكان الصحيح.

قم بالموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالمشروع الذي قمت بالتقديم عليه.

عليك سداد الرسوم الخاصة بمقدم الحجز وبعدها سوف تصل رسالة على هاتفك الذي قمت بإدخاله تفيد بأن العملية تمت بنجاح.

اسعار شقق الاسكان الاجتماعي المتوسط

كشفت وزارة الإسكان الاجتماعي عن أسعار حجز الوحدات السكنية على 36 شهر كما سوف يتم بعدها دفع القسط والمبلغ المطلوب سداده تقريبا 6000 جنيه، كما أن المبلغ يجب تسديده بمكاتب البريد المميكن خلال فترة الإعلان، وسيتم سداد باقي قيمة الوحدات على دفعات كل ثلاثة أشهر وتبدأ من ثلاثة أشهر بعد غلق الإعلان وتكون مدتها ثلاث سنوات وقيمة الدفعة الواحدة تقريبا 6000 جنيه.