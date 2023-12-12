صرف إضافي على البطاقات..سكر من وزارة التموين إضافي+ وزارة التموين والتجارة الداخلية

سكر من وزارة التموين إضافي، يترقبه العديد من المواطنين، حيث أعلنت الوزارة قرارًا هامًا لمواجهة أزمة السكر في مصر من خلال صرف السكر الحر بسعر مخفض على بطاقات التموين، وسيتم تنفيذ هذه الخطوة اعتبارًا من اليوم، وتأتي في ظل الجهود السريعة التي تبذلها الحكومة للتصدي لهذه الأزمة، أعلنت الحكومة أيضًا عن إجراءات مشددة ضد المتورطين في قضايا الفساد واحتكار السلع.

سكر من وزارة التموين إضافي

سكر من وزارة التموين إضافي، بدأت اليوم المجمعات الاستهلاكية في وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ قرار وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي بزيادة كمية سكر من وزارة التموين إضافي وصرف كيلوجرام واحد من السكر الحر لكل بطاقة تحتوي على ثلاثة مستفيدين أو أقل، أما بالنسبة للبطاقات التي تحتوي على أربعة مستفيدين أو أكثر، فإنه سيتم صرف 2 كيلو من السكر الحر، وسيتم تحصيل الثمن البالغ 27 جنيهًا نقدًا، بالإضافة إلى ذلك سيتم صرف السكر بسعر مدعوم بقيمة 12.6 جنيهًا للكيلو جرام لأصحاب البطاقات التموينية.

وزارة التموين والتجارة الداخلية

وزارة التموين والتجارة الداخلية تسعى جاهدة لتوفير جميع السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، وتقوم بذلك بتوفير هذه السلع بأسعار مخفضة تتراوح بين 20 إلى 25% في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لها، بالإضافة إلى ذلك توفر الوزارة كميات كبيرة من منتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة لضمان تلبية احتياجات المواطنين، ولا تتوقف جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية عند هذا الحد، فهي تتابع جهاز حماية المستهلك للتأكد من جودة السلع المطروحة في الأسواق.