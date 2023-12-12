“لينك التحميل” لينك أسماء الرعاية الاجتماعية+ اسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية

لينك أسماء الرعاية الاجتماعية التي تقدم الدعم من وزارة العمل العراقية، وتعد من أبرز المساعدات التي تقدمها الحكومة العراقية للعديد من المواطنين محدودي الدخل، لكي تساعدهم على تحسين وضعهم الاجتماعي، وقد ازداد البحث في في العراق عن لينك الاستعلام عن الأسماء المشمولة بدعم الرعاية الاجتماعية، وخاصة بعد إعلان الوزارة عن هذه الأسماء المقبولة في الرعاية الاجتماعية.

لينك أسماء الرعاية الاجتماعية

لينك أسماء الرعاية الاجتماعية، كشفت وزارة العمل بالعراق عن أسماء المقبولين للدعم من الرعاية الاجتماعية 2023، وقد تم الإعلان عن توفير رابط إلكتروني من خلال موقعها الرسمي للاستعلام عن أسماء المقبولين، ويتم ذلك بالضغط على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، كما أنها أتاحت الأسماء على المنصة الإلكترونية مظلتي التابعة للوزارة، والتي يمكنك الدخول إليها من هنا، لتسهيل الاستعلام على المواطنين.

اسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية

يمكنك الآن تحميل الملف الخاص بأسماء المقبولين Pdf، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

اختر من القائمة (أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية).

قم بإدخال الاسم رباعي.

أضف رقم الهوية.

ثم حدد الوجبة، ثم رقم الدفعة.

اضغط على استعلم.

سيظهر أمامك كل التفاصيل التي تخص الدعم.

يمكنكم تحميل الملف، من خلال الضغط على تحميل.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق 2024

أعلنت وزارة العمل العراقية عن الشروط اللازمة للقبول في دعم الرعاية الاجتماعية، وهي كالتالي: