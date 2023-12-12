خطوات تحديث بيانات جواز السفر عبر منصة أبشر 1445 للمقيمين والمكفولين

تحديث بيانات جواز السفر أمر يشغل كثير من المقيمين داخل المملكة العربية السُّعُودية، فجواز السفر هو سلاح الأمان للمقيمين داخل المملكة، لذلك تجدهم أشد حرصا على تحديث بيانات الجواز باستمرار، هذا الأمر الذي اهتمت به الحكومة السُّعُودية اهتمامًا شديدًا، حيث أدرجته ضمن خِدْمَات منصة أبشر، فيمكن للمقيم الآن التوجه إلى منصة أبشر وتحديث بيانات جواز السفر الخاص به، ومن خلال الأسطر التالية نبين طريقة تحديث بيانات جواز السفر عبر منصة أبشر.

خطوات تحديث جواز السفر عبر منصة أبشر 1445

يمكنك تحديث بيانات جواز السفر عبر منصة أبشر، وذلك باتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى منصة أبشر. اضغط على أبشر أفراد. ادخل اسم المستخدم، ورقم الهُوِيَّة، وكلمة المرور. يرسل لك رمز التحقق، قم بإدخاله. بعد الخول ألى أبشر اضغط على أفراد الأسرة. اقرأ التعليمات واضغط متابعة. تفتح لك صفحة مدون بها أفراد العائلة، اختر من تريد تحديث بياناته. ارجع مرة أخرى واختر خدماتي، ثم اضغط تواصل وبيان مشكلة جواز السفر المراد تحديثه. ادخل على بيانات جواز السفر، ثم حدث البيانات. ارفق صورة من جواز السفر القديم وأخرى للحديث. أكمل تسجيل البيانات، واضغط تقديم طلب.

بهذا تكون قد قمت بتحديث جواز السفر.

طريقة التسجيل على منصة أبشر

يمكنك إنشاء حساب عبر منصة أبشر من خلال الخطوات التالية:

ادخل إلى منصة أبشر. اضغط ابشر أفراد. انقر على مستخدم جديد. قم بتعبئة نموذج البيانات الشخصية. بعد إنهاء جميع البيانات من الاسم ورقم الجوال والميل، اضغط التالي. تصلك رسالة على جوالك برمز التحقق. ادخل رمز التحقق واضغط إرسال.

بهذا تكون أنشأت حساب على منصة أبشر.