” الغازي Kurulus Osman “عثمان 140 قصة عشق+ القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة الجديدة

عثمان 140 قصة عشق يعتبر مسلسل عثمان من المسلسلات المفضلة لدى الكثير من المشاهدين، ويبحثون عن حلقاته في مختلف المواقع، كما ينتظرون موعد عرض الحلقة بفارغ الصبر، حيث يجذب الجزء الخامس من المسلسل انتباه المشاهدين، الذين يعشقون متابعة المسلسلات التاريخية، ويتم عرضه على عدد من القنوات الفضائية، كما يعرض على موقع قصة عشق، ويمكن متابعته والاستمتاع بأحداثه المثيرة والمشوقة.

عثمان 140 قصة عشق

عثمان 140 قصة عشق، تدور أحداث مسلسل قيامة عثمان حول الكفاح لإقامة الدولة الإسلامية وهي الدولة العثمانية، كما أن المؤسس عثمان يستكمل مسيرة القائد أرطغرل، وتدور الأحداث في إطار واقعي، لا يوجد به خيال من المؤلف، فهي من الأحداث الحقيقية، حيث يتم عرضه كل يوم أربعاء من كل أسبوع في الساعة الثامنة مساءً توقيت القاهرة على القناة التركية ATV، كما يذاع المسلسل مدبلج باللغة العربية على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس الساعة التاسعة توقيت مصر.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة الجديدة

يعد المسلسل التركي قيامة عثمان من أشهر المسلسلات التاريخية التي يفضلها العديد من المتابعين وعشاق المسلسلات التركية، وإليكم تردد القنوات الناقلة للمسلسل:

قناة الفجر الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12034.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة اليرموك الأردنية

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11678.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي V.

قناة ATV التركية