بعد الاعلان عنه.. شروط المرحلة الثالثة من مسابقة ال30 ألف معلم 2023+ المؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2024

شروط المرحلة الثالثة من مسابقة ال30 ألف معلم، يبحث عنها العديد من المهتمين بالتسجيل في مسابقة التربية والتعليم في مصر، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فرصة التسجيل لجميع الكوادر التعليمية للحصول على وظيفة معلم في الوزارة، في هذا المقال سنوفر إليكم تفاصيل المرحلة الثالثة من المسابقة البالغ عددها 30 ألف معلم بالإضافة إلى شروط التسجيل والخطوات المطلوبة.

شروط المرحلة الثالثة من مسابقة ال30 ألف معلم

شروط المرحلة الثالثة من مسابقة ال30 ألف معلم، أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على صفحة موقع وزارة التربية والتعليم، بإطلاق مسابقات التربية والتعليم الجديدة لعام 2024 ابتداءً من يناير، يهدف ذلك إلى توفير عدد من المعلمين لتلبية احتياجات المدارس في جميع المحافظات، وأصدر مدبولي أيضًا توجيهات لإجراء مسابقة أخرى في يونيو عام 2024 لملء الوظائف المتبقية المخصصة للسنتين الأولى والثانية، حتى يصبح العدد الإجمالي للمعلمين 90 ألف معلم وفقًا للخطة الموضوعة، وفيما يلي نستعرض شروط المرحلة الثالثة من مسابقة ال30 ألف معلم التي تتضمن:

يجب أن يكون المتقدم للمسابقة حاصلاً على الجنسية المصرية.

يجب أن يتمتع المتقدم بسمعة وسيرة حسنة.

يجب أن لا يتجاوز عمر المتقدم 40 عاماً.

يجب أن يكون تقدير المتقدم العام (مقبول) أو أعلى.

يجب أن يجتاز المتقدم للمسابقة الاختبارات المطلوبة لشغل الوظيفة.

كما يجب أن يجتاز المتقدم الفحص الطبي المطلوب.

المؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2024

نقدم لكم المؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم لعام 2023، التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على النحو الآتي: