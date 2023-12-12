وزارة العمل تكشف عن كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية+ نبذة عن منصة مظلتي

كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية، يبحث عنها العديد من المواطنين ليعلموا النتائج بعد التسجيل ليكونوا مؤهلين للاستفادة من الدعم، حيث وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مجموعة من المعايير والمبادئ الأساسية المطلوبة لمن يرغب في الحصول على الوجبة السابعة، وأفصحت الوزارة أيضًا أن عدد المستفيدين من هذه الوجبة يقدر بحوالي ٧٠ ألف فرد، بما في ذلك الرجال والنساء، وبالتالي يجب على الأشخاص استيفاء جميع الشروط المطلوبة للحصول على هذه الفوائد.

كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية

كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية، أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أنه سيتم مطلع غد الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر 2023، ظهور كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية من الوجبة السابعة والأخيرة، لكن تتباين عملية الكشوف بين المحافظات الصغيرة والكبيرة من حيث التطور التدريجي، وسيتم وضع الميزانية وفقًا لعدد المشمولين، وحاليًا يتم عرضها على السيد الوزير للاعتماد بهدف رفعها فيما بعد على المواقع الإلكترونية، حيث تهدف وزارة الرعاية الاجتماعية إلى تحسين ظروف المعيشة الصعبة لأكبر عدد ممكن من المستحقين، وبالتالي تعمل الوزارة جاهدة على تطوير أنظمة الدعم المالي لتوصيل الدعم النقدي إلى المستحقين، وذلك يأتي نتيجة لعدم توفر دخل ثابت لبعض الأفراد في ظل التدهور الاقتصادي الأخير.

منصة مظلتي

الآن يمكنك الحصول على الوجبة السابعة والأخيرة عبر منصة “مظلتي” التابعة للحماية الاجتماعية، وبالتالي يمكن الاستعلام عبر الخطوات التالية: