شوف هتقبض امتى.. موعد مرتب ديسمبر للموظفين+ جدول مرتبات شهر ديسمبر 2023

موعد مرتب ديسمبر للموظفين، يتساءل عنه الكثير من المواطنين في مصر، وذلك بسبب اقترابنا من منتصف الشهر الحالي، ووفقًا للمعلومات الواردة من وزارة المالية، تم تحديد موعد رسمي لصرف المرتبات، كما تم تنفيذ الزيادة الأخيرة في الأجور في أكتوبر الماضي، في هذا المقال سنوفر إليكم كافة التفاصيل حول موعد صرف رواتب ديسمبر.

موعد مرتب ديسمبر للموظفين

موعد مرتب ديسمبر للموظفين، سيتم صرف مرتبات المعلمين والعاملين في 66 هيئة ووزارة حكومية وذلك وفقًا لتصريحات وزارة المالية، هذه المرتبات ستكون متاحة لجميع العاملين في القطاع الحكومي والخاص بالإضافة إلى الزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتم أيضًا زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه مصري، وسيكون موعد مرتب ديسمبر للموظفين في التواريخ التالية:

يبدأ صرف المرتبات يوم الأحد الموافق 24 ديسمبر.

يكون اليوم التالي الاثنين الموافق 25 ديسمبر هو اليوم الثاني لصرف المرتبات.

يوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر، سيكون هو اليوم الثالث لصرف المرتبات.

جدول مرتبات شهر ديسمبر 2023

تم إصدار جدول زيادة الرواتب الجديد لشهر ديسمبر 2023 للموظفين، وفقًا للجدول التالي: