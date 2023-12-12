وزارة التعليم الجزائرية تقدم رابط منصة منحتي الجزائر+ منصة منحتي الإلكترونية

رابط منصة منحتي الجزائر الجامعية للعام 2024 تعد أكثر الأمور التي يبحث عنها الكثيرين بالجزائر وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة التعليم الجزائرية عن فتح باب التسجيل للمنح الجامعية من خلال منصة منحتي الإلكترونية وهي أحد المنصات التعليمية التي أطلقت حديثًا بالجزائر، وفيما يلي سوف نتعرف على رابط التسجيل للمنحة، كما سوف نوضح لكم خطوات التسجيل بالتفصيل.

رابط منصة منحتي الجزائر

يمكن للراغبين في التسجيل على المنح الجامعية الجزائرية التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة التعليم الجزائرية الدخول إلى رابط منصة منحتي ثم يتم التسجيل بخطوات إلكترونية سهلة وبسيطة كالآتي:

بعد الدخول إلى موقع منصة منحتي يتم تسجيل الدخول إلى المنصة ثم يتم إنشاء حساب جديد.

يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة.

بعدها يتم تحديد الدرجة العلمية التي ترغب التسجيل بها وهي إما ليسانس أو بكالوريوس أو ماستر أو دكتوراه.

ثم بعد ذلك يتم الضغط على إرسال.

ثم الضغط فوق أيقونة معرفة الفحص والكشف.

وبذلك تكون قد انتهيت من التسجيل بنجاح ثم عليك الانتظار حتى يتم صدور نتائج القبول أو الرفض بالمنحة.

منصة منحتي الإلكترونية

تعد منصة منحتي الإلكترونية أحد أهم المنصات الجزائرية التي أطلقت حديثًا من قبل وزارة التعليم الجزائرية بهدف تسهيل تقديم الملفات الخاصة بالطلاب بالمنح الجامعية حيث يتمكن الطلاب بمنتهى السهولة من تسجيل الدخول إلى المنحة ثم تقديم كافة الملفات المطلوبة حتى يتم الانتهاء من التسجيل في المنحة لعام 2024 بمنتهى السهولة وليس دون بذل وقت او مجهود وكذلك دون الحاجة بالتوجه إلى المراكز الحكومية.