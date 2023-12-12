قبل امتحان الترم.. خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي+ رسوم استمارة الشهادة الإعدادية

خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي كثر التساؤل عنها مع قرب موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام 2023/2024 حيث بحث الكثير من طلاب الشهادة الإعدادية عن الرابط المخصص لتسجيل الاستمارة وخطوات التسجيل بالتفصيل وهو ما سوف نستعرض لكم فيما يلي.

خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي

خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي، بعد كثرة التساؤل عن خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة موقع الكتروني يتمكن من خلاله الطلبة والطالبات بتسجيل استمارات التقديم حتى يتمكنوا من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 2024 لطلاب الشهادة الإعدادية وكذلك لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم في البداية الدخول إلى موقع وزاره التربيه والتعليم الرسمي.

يتم الضغط فوق أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ثم يتم اختيار التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية.

ثم يتم تسجيل الدخول من خلال إدخال البريد الإلكتروني الموحد الخاص على Office365.

قم بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول وبعدها قم بكتابة الرقم السري الخاص بالبريد الإلكتروني.

سوف تظهر أمامك الاستمارة الخاصة بالطالب وبها كافة البيانات الأساسية التي سيتم مراجعتها.

قم بادخال البيانات المطلوبة بالفراغات.

عليك رفع صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء و تكون الصورة مطابقة لتلك الصورة التي تم إرسالها إلى المدرسة.

وأخيرًا قم بالضغط على أيقونة التسجيل.

رسوم استمارة الشهادة الإعدادية

أشارت وزارة التربية والتعليم أنه على طلاب الشهادة الإعدادية دفع الرسوم الخاصة بـ الاستمارة للتقديم على الامتحانات حتى يتمكن الطالب من تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية وحددت الوزارة مبلغ 158 جنيه كرسوم للاستمارة ويتم تسديدها عبر حساب صندوق دعم وتشييد المشروعات التعليمية بمنافذ فوري أو بالبريد المصري، كما يتم تسديد مبلغ 10 جنيهات تدفع للمدرسة المسجل بها الطالب.