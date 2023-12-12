شوف الإيجار هيزيد امتى.. موعد زيادة الإيجار القديم بالقانون+ حالات الإخلاء الخاصة بالإيجار القديم

موعد زيادة الإيجار القديم بالقانون من الأخبار التي يتم تداولها بين عدد كبير من الناس، حيث أن الإيجارات القديمة قد تم الإعلان عن وضع زيادة عليها، فما هي تلك الزيادة وما هو الموعد الذي سيتم تطبيق تلك الزيادة فيه، كل هذا واكثر سنقوم بالتحدث عنه اليوم في هذا المقال.

موعد زيادة الإيجار القديم بالقانون

يتساءل العديد من المواطنين عن القوانين التي قد تم تغييرها فيما يخص الإيجار القديم للوحدات السكنية، كما يتم التساؤل عن الموعد الخاص بتطبيق تلك الزيادة، فبالفعل قد تم الإعلان عن موعد زيادة الإيجار القديم بالقانون، فنجد أن القانون المختص بالإيجارات لعام 2020 قد أعلن عن توجد نسبة زيادة على الإيجار القديم، فقد جاءت تلك النسبة بنحو 15% من المبلغ الأساسي للإيجار، كما أن تلك النسبة ستقوم بالارتفاع منذ ذلك الوقت وحتى شهر مارس لعام 2027، فالزيادة القادمة للإيجار القديم سيتم تطبيقها في شهر مارس القادم من عام 2024.

حالات الإخلاء الخاصة بالإيجار القديم

هناك بعض الحالات التي يلزم فيها إخلاء الوحدات السكنية التي يمتلك المواطنون بالإيجار القديم، فمن ضمن تلك الحالات: