Pdf كشوفات كاملة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في العراق لدى منصة مظلتي 2023

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق أعلنت توفير موقع منصة مظلتي الإلكترونية للاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة حيث تم توفيرها لخدمة الأسر الأشد احتياج في عموم دولة العراق كما يجب توفير كافة الإجراءات والشروط المطلوبة للحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة لذلك سوف نوضح للجميع اليوم أهم الضمانات اللازمة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية بالدولة.

كشوفات كاملة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق

أصبح العديد من المواطنين العراقيين يرغبوا التعرف على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة في دولة العراق لذلك تم توفير موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالتسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية كذلك من أجل معرفة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالدولة لذلك سوف نوضح للجميع اليوم طريقة الاستعانة بمنصة مظلتي الإلكترونية للتعرف على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية عند ظهورها من قبل الوزارة كما يلي بالتفصيل:

زيارة موقع منصة مظلتي الإلكترونية.

ثم بعد ذلك عليك اختيار طلب أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة في دولة العراق.

اختيار المحافظة المراد البحث عنها في الموقع الرسمي.

كذلك بعد ذلك عليك اختيار تنزيل جميع كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة.

قم بعدها بالبحث عن اسمك في تلك الكشوفات المعلن عنها في الوجبة الأخيرة.

شروط الموافقة على طلب الرعاية الاجتماعية