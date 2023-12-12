قبل امتحانات الترم الاول ما تبدأ.. رابط تسجيل استمارة ثالثة إعدادي 2024+ الأوراق المطلوبة لاستمارة ثالثة إعدادي

رابط تسجيل استمارة ثالثة إعدادي 2024، قد تم اقتراب الامتحانات الخاصة بمنتصف العام، ومع اقتراب هذه الامتحانات أصبح هناك اهتمام كبير من المواطنين فيما يخص استمارة التسجيل الخاصة بالصف الثالث الإعدادي، فلهذا سنقوم في هذا المقال بالتعرف على الرابط الخاص بالتسجيل وكيف يمكن للطالب أن يسجل في تلك الاستمارة.

رابط تسجيل استمارة ثالثة إعدادي 2024

رابط تسجيل استمارة ثالثة إعدادي 2024، أصبح الطالب لديه القدرة على التسجيل بالصف الثالث الإعدادي من خلال عض الخطوات البسيطة، فمن ضمن تلك الخطوات:

يقوم الطالب بالتأكد من امتلاكه لحساب خاص به على منصة أوفيس.

يستطيع الطالب التسجيل في الاستمارة من خلال رابط تسجيل استمارة ثالثة إعدادي 2024.

يتم اختيار الحساب الخاص بالطالب على منصة أوفيس.

يقوم الطالب بالدخول على البوابة الخاصة بإنشاء البريد الإلكتروني.

يستطيع الطالب كتابة بياناته المطلوبة ومنها الرقم القومي.

يضغط الطالب على الأيقونة الخاصة بالتحقق من صحة البيانات.

يرجع الطالب إلى الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم.

يقوم الطالب بتسجيل بياناته على الموقع وتسجيل حساب أوفيس الخاص به في الاستمارة المخصصة للصف الثالث الإعدادي.

الأوراق المطلوبة لاستمارة ثالثة إعدادي

هناك بعض الأوراق التي يتم طلبها من الطالب أثناء قيامه بعملية التسجيل في الاستمارة الخاصة بالصف الثالث الإعدادي، فمن ضمن تلك الأوراق: