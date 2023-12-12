صرف العلاوات الخمسة لجميع أصحاب المعاشات 2024 قيمة الزيادة الجديدة

يرغب الكثير من المواطنين من معرفة موعد صرف العلاوات الخمسة التي أطلقتها الحكومة، بعد أن تم تدبير المبلغ المنوط إتاحتها لجميع أصحاب المعاشات، لكن البعض يتساءل عن المستفيدين من هذه العلاوات حتى يتمكنوا من الحصول عليها على مستوى الجمهورية، وهو ما سنوضحه لكم في مقال اليوم.

جدول صرف العلاوات الخمسة

حددت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، المستحقين للحصول على العلاوات الخمسة في الدولة، وفقًا لما يلي:-

تحصل الفئة الأولى من المتقاعدين وهم الذين خرجوا معاش من شهر يونيو لعام 1986 لعام 2006.

في حين المستفيدين من المعاشات كذلك من شهر يوليو 2007 إلى 2010.

هذا وأن أصحاب المعاشات في شهر يونيو من عام 2006 وخاصة يوم 30 من الشهر ذاته.

على أن يصل الحد الأدنى للمعاش إلى 2000 جنيه.

موعد صرف العلاوات الخمسة

وأشارت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن موعد صرف العلاوات الخمسة يوافق في شهر سبتمبر 2023، وكذلك الدفعة الثانية في شهر ديسمبر الجاري، على أن تحصل الدفعة الثالثة على المعاش في شهر مارس 2024، إضافة إلى أن الدفعة الرابعة والأخيرة تحصل على المعاش في شهر ديسمبر المقبل، لكي يتمكن الجميع من الحصول عليها بكل سهولة.

وأكدت الهيئة أن العلاوات تشمل الزيادة الجديدة المقرة من قبل رئيس الجمهورية، أثناء افتتاحه لعدد من المشروعات القومية داخل محافظة بني سويف.