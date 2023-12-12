بالزيادة الجديدة موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2023
حرصت الحكومة المصرية على تقديم عدد كبير من البرامج التي تقدم الدعم للمواطنين والذي يعد برنامج تكافل وكرامة واحد من أهم هذه البرامج الذي يستفاد منه الكثير من المواطنين الذين يتساءلون عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة الذي قامت وزارة التضامن الاجتماعي تحديده، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذا الموعد بالإضافة إلى بعض من المعلومات الأخرى.
موعد صرف معاش تكافل وكرامة
متي موعد صرف معاش تكافل وكرامة يعد هذا السؤال من أكثر الأسئلة التي يرغب معرفة اجابتها الكثير من مواطني جمهورية مصر العربية لهذا قامت وزارة التضامن الاجتماعي الإجابة على هذا السؤال مؤكدة على أنه يتم صرف معاش تكافل وكرامة في منتصف كل شهر ميلادي وعلى ذلك فإنه سوف يتم صرف معاش تكافل وكرامة الخاص بشهر ديسمبر يوم الجمعة الذي يوافق الخامس عشر من شهر ديسمبر 2023.
شروط تكافل وكرامة
هناك مجموعة من الشروط التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي والتي يجب توافرها في الأشخاص الراغبين في التسجيل في برنامج تكافل وكرامة من أجل الحصول على الدعم الذي يقدمه البرنامج ومن أهم هذه الشروط ما يلي:
- يشترط أن يكون المتقدم لا يعمل في أي من القطاع العام أو الخاص باجر تأميني يتجاوز 400 جنية.
- يشترط أن يكون المتقدم لا يحصل على أي معاش تأميني أو أي مساعدات ضمانية أخرى.
- لابد أن يكون المتقدم لدية اولاد حديثي الولادة حتى عمر 18 عاما بشرط أن يكون الأبناء من عمر 6 سنين إلى 18 عاما في المراحل التعليمية المختلفة.
- يجب أن يبدأ عمر المسن المتقدم من 65 عاما.
- يجب أن يكون المتقدم من أصحاب الهجرة أو الأمراض المزمنة التي تجعله غير قادر عن العمل بشرط أن يقوم المتقدم تقديم ما يثبت ذلك.
- يجب أن يكون المتقدمين من الأيتام الذين لا يحصلون على الرعاية من الأب والأم.
- يشترط إذا كانت المتقدمة امرأة أن تكون لديها أبناء وبنات تجاوزت أعمارهم 18 عاما.
- يجب أن يكون الأبناء والبنات الذين تجاوزت أعمارهم 18 عاما مجمهوري العائل.