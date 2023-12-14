الموظفين مبسوطين من القرار”.. تحديد سن المعاش + مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل الجديد ..هي دي الأخبار التمام

أعلنت الجهات الإدارية عن تعديل قانون العمل حتى يتناسب مع احتياجات العاملين بالدولة وخدمة المجتمع حيث اشتملت هذه التعديلات على تحديد سن التقاعد وتعيين قيمة مكافأة نهاية الخدمة، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذه التعديلات إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

مكافأة نهاية الخدمة

قام قانون العمل الجديد الإعلان عن أن مكافأة نهاية الخدمة تم تعديلها بما يتناسب مع سنوات الخدمة وممارسة المهنة والتي يتم تنظيمها حسب سن التقاعد الذي حدده قانون العمل الجديد وهو 60 عاما حيث يتم صرف هذه المكافأة بما يعادل 50% من مبلغ الراتب الأساسي بالإضافة إلى أنها أتاحت للعاملين بالدولة تسويه أعمالهم والخروج من الخدمة قبل بلوغ سن التقاعد بشرط أن يكونوا قد استوفوا جميع السنوات المحددة من بداية العمل والتي تماثل كحد أدنى 50 عاما.

طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة

وفقا لقانون العمل الجديد فإن مكافأة نهاية الخدمة يتم يتم منحها لجميع العاملين في الوظائف الحكومية وذلك بعد انتهائهم من فترة الخدمة وذلك تقديرا لجهودهم في العمل طوال فترة عملهم حيث يستطيع هؤلاء الأشخاص حساب مكافأة نهاية الخدمة من خلال اتباع الاتي:

يقوم الموظف في البداية حساب عدد السنوات التي قضاها في العمل.

يقسم الموظف عدد سنوات العمل على 24.

يقوم الموظف في النهاية ضرب الناتج في عدد شهور الخدمة.

سن التقاعد في القطاع الخاص

يتساءل العاملين بالقطاع الخاص عن سن التقاعد وفقا لقانون العمل الجديد حيث أوضحت الحكومة المصرية أن سن التقاعد في القطاع الخاص يتم تحديده كل من صاحب العمل والموظفين والعمال بشرط أن لا يقل عن عمر 60 عاما، وأعلنت الحكومة انه يسمح للعاملين العمل فترة أطول وفقا للعقد المتفق عليه على أن يتم التوصل إلى سن محدد من أجل المساواة بين العاملين في القطاع العام والقطاع الحكومي.