وزارة المالية العراقية تُعلن زيادة رواتب التقاعد للمتقاعدين بعد التعديلات الأخيرة 2024

تعد زيادة رواتب التقاعد في العراق، من أهم الأمور التي تُشغل بال الكثير من المواطنين في مختلف محافظات العراق، فضلاً عن أن هذه الرواتب تُساهم بشكل كبير في الحصول على حياة كريمة ملائمة، والعمل على تحسين الحياة المعيشية، بما يسمح لهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية، والعمل على تعزيز الحياة المعيشية لهم، لهذا قامت وزارة المالية بتطبيق الزيادة الأخيرة التي تم الإعلان عنها أمام جميع المتقاعدين.

زيادة رواتب المتقاعدين العراقيين

وأكدت وزارة المالية العراقية، أن صرف رواتب التقاعد يكون يوم 26 من كل شهر ميلادي ما لم يوافق عُطلة أو إجازة رسمية في دولة العراق، على أن تشمل الرواتب قيمة الزيادة الأخيرة التي أقرتها حكومة العراق، مع العلم أنه يمكن صرف الرواتب عبر مختلف ماكينات الصراف الألي وكذلك جميع الأماكن المؤهلة لصرف رواتب التقاعد في جميع محافظات العراق، بما يسمح للجميع بالحصول عليها دون أدنى مشاكل أو عقبات.

خطوات الإستعلام عن صرف رواتب التقاعد

هناك مجموعة من الخطوات الهامة من أجل القيام بالإستعلام عن رواتب التقاعد في العراق، كما على النحو الأتي:-