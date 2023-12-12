بزيادة 600 جنيه جديدة.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2023

لم يتبق سوى ساعات على صرف معاشات تكافل وكرامة التي ينتظرها شريحة كبيرة من المواطنين على مستوى الدولة، فضلاً عن أن صرف معاش تكافل جاء بقيمة الزيادة التي بلغت نحو 15% وهي المستحقة مع شهر ديسمبر، حيث إن هذا المعاش يُساهم بشكل كبير في توفير حياة كريمة ملائمة لجميع الأشخاص المتقدمة، والعمل على تلبية احتياجاتهم الأساسية التي يحتاج إليها الكثير من المتقدمين.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن صرف معاش تكافل وكرامة يوافق يوم 15 من كل شهر ميلادي، بما يوافق ذلك يوم الجمعة 15 ديسمبر 2023، على أن يتم إيداع جميع المعاشات في كافة حسابات المستفيدين البنكية، بما يسمح لهم في الحصول عليها عبر مختلف منافذ الصرف المؤهلة لذلك، مع العلم أنه في حالة التعثر على المعاش من ماكينات الصراف الألي، يمكن على الفور التوجه إلى جميع فروض البريد المصري، المخصصة لصرف مثل هذه المعاشات.

علاوات استنثائية للعاملين في الدولة

وفي نفس السياق، أصدر رئيس الجمهورية، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة زيادة جديدة من أهمها علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية التي بلغت نحو 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه، على أن يتم صرفها لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وكذلك كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية، فضلاً عن رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة بلغت 25% لتتراوح من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه وذلك لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة.