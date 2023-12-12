ca.iq لينك استخراج كشوفات اسماء نقل النفوس الوجبة الجديد 2024 عموم محافظات العراق

يرغب العديد من المواطنين في محافظات العراق، من استخراج كشوفات المشمولين في نقل النفوس، حيث إن حكومة العراق حريصة على تسهل كافة الخدمات التي يحتاج إليها الكثير من المواطنين من أجل العمل على إنهاءها، ومن أهمها نقل النفوس، التي أتاحتها وزارة الداخلية العراقية، لكي يتمكن الجميع من استخراجها بكل سهولة، حتى أن هذه الخدمة أصبحت متوفر عبر هيئة الأحوال المدنية في العراق.

نقل النفوس في العراق 2024

تعد خدمة نقل النفوس من أهم الخدمات المقدمة عبر موقع حكومة المواطن، حيث إن الكثير من المواطنين يستفيدون من هذه الخدمة بشكل كبير على مستوى محافظات العراق، فضلاً عن أنها موجهة لجميع الراغبين في تغيير أسمائهم وألقابهم في البطاقة الشخصية، على أن يكدون ذلك بتقديم طلب عبر موقع حكومة المواطن الإلكترونية، وتقوم وزارة الداخلية حينها بنشر جميع الكشوفات التي شملتهم الخدمة في العراق.

استخراج كشوفات نقل النفوس الوجبة الجديدة 2024

من أجل القيام بإستخراج كشوفات نقل النفوس الوجبة الجديدة، وفقًا للخطوات التي تتمثل في الأتي:-

الذهاب إلى موقع حكومة المواطن الإلكترونية.

اختيار “الخدمات الإلكترونية”.

ثم يتم تحديد الوجبة التي عليها الدور.

ليتم عندها كتابة جميع البيانات الخاصة بالمواطن.

الضغط على زر “استعلام”.

لتتمكن من استخراج الكشوفات في النهاية.

وتعد خدمة نقل النفوس من أهم الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها زارة الداخلية العراقية أمام جميع المواطنين، بما تُسهل عليهم في تغيير الإسم واللقب الخاص بالمواطن، حتى أنها توفر الوقت والجهد عليهم في إنهاءهم لمثل هذه الإجراءات الأكثر أهمية، إضافة إلى أنه يتم رفعها في هيئة كشوفات عبر الموقع الرسمي لبوابة المواطن الحكومية.