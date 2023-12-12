رسمياً ظهرت|.. خطوات تحميل قائمة الأسماء المستحقة للرعاية الاجتماعية العراقية بتنسيق PDF

في الساعات الأخيرة، أشتعلت محركات البحث على جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي بالتساؤل حول رابط “مظلتي”، حيث قام عدد كبير من المواطنين في جميع محافظات العراق بهذا الاستفسار، ويأتي ذلك ردًا على إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، برئاسة السيد أحمد الأسدي، عن أسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة لعام 2023، ويحظى هذا الموضوع بانتباه كبير من جانب المواطنين العراقيين الفقراء، وسنقدم لكم من خلال موقعنا جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع في الفقرات القادمة، تابعوا معنا للحصول على مزيد من التحديثات.

خطوات استخراج اسماء الرعاية الاجتماعية 2023

1. في الخطوة الأولى، يجب عليك زيارة موقع وزارة العمل العراقية.

2. في الخطوة الثانية، انتقل مباشرةً إلى منصة “مظلتي” عبر الرابط.

3. بعد ذلك، في الخطوة الثالثة، حدد نوع الرعاية الاجتماعية واختر المحافظة والوجبة والدفعة المرغوبة.

4. في الخطوة الرابعة، قم بإدخال البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لها.

5. أخيرًا، في الخطوة الخامسة، يمكنك تحميل قائمة الأسماء المستحقة للرعاية الاجتماعية بتنسيق PDF.

الوزارة قامت بالإعلان عن الرابط للتحقق وكذلك نشرت الخطوات التي يمكن اتباعها للاستعلام عن أسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية.

رابط منصة مظلتي الرسمي

شهدت محركات البحث، بما في ذلك محرك البحث الشهير “جوجل” وغيره من محركات البحث على الإنترنت، اندلاع تساؤلات حول رابط “مظلتي” من قبل العديد من المواطنين في مختلف محافظات العراق.

ويأتي ذلك عقب إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن رابط لاستخراج أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة، ومن المتوقع أن تقوم الوزارة خلال الفترة المقبلة بإصدار أسماء الوجبة السابعة، تعزيزًا للتضامن مع المواطنين الفقراء والمحتاجين، وتوفير الدعم المالي لتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل التحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد.