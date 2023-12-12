الريس بيفرح الشعب|.. جدول زيادة المرتبات لشهر ديسمبر 2023 للموظفين بالقطاع الحكومي

أعلنت وزارة المالية عن جدول زيادة المرتبات لشهر ديسمبر 2023 للموظفين العاملين في الجهات الحكومية والوزارات، وذلك في إطار استمرار التحسينات بالمرتبات التي بدأ تنفيذها منذ شهر أكتوبر الماضي، تابع القراءة للاطلاع على تفاصيل جدول زيادة المرتبات لعام 2023.

جدول زيادة المرتبات شهر ديسمبر 2023

نقدم لكم في هذا المقال جدول زيادة المرتبات لعام 2023، حيث تم تحديد موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر، وذلك اعتبارًا من يوم 24 ديسمبر، وسيتم صرف المتأخرات في أيام 7، 10، 11 من الشهر ذاته، ويشير الجدول إلى أن يوم الأحد 24 ديسمبر 2023 هو أول أيام صرف مرتبات الشهر، بينما يوم الاثنين 25 ديسمبر 2023 يأتي ثاني أيام الصرف، ويوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 هو اليوم الثالث لصرف المرتبات.

في هذا السياق، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي في سبتمبر الماضي عن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4,000 جنيه، خلفًا للمبلغ السابق الذي كان 3,500 جنيه، وذلك لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، استمر في قراءة المقال للاطلاع على جدول زيادة المرتبات كاملًا.

جدول زيادة المرتبات 2023 في مصر

ترتفع زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2023 وفقًا للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها إلى نحو 11,000 جنيه.