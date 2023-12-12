تعديلات جديدة في معدلات القبول بالجامعات والمعاهد العراقية 2023.. أعرف التفاصيل

كشفت وزارة التعليم العالي العراقية، عن معدلات القبول في جميع الجامعات والمعاهد العراقية، وذلك بعد عدة تحديثات مختلفة عقب الإنتهاء من ظهور نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الثالث، فضلاً عن أن التعديل يأتي تواكبًا مع نسبة النجاح لهذا الدور بما يشمل التخصصات التي يرغبون في الإلتحاق بها، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

معرفة الحدود الدنيا في العراق 2024

أتاحت وزارة التعليم العالي العراقية إمكانية التعرف على الحدود الدنيا في جميع محافظات العراق، وفقًا للخطوات التالية:-

أن يتم التوجه إلى موقع وزارة التعليم العالي.

اختيار قسم القبول المركزي.

تحديد قسم خدمات الطلاب.

اختيار معدلات القبول في الجامعات أو المعاهد.

إدخال مجموع الطالب وكافة البيانات الخاصة به.

ليتم بعدها ظهور الكلية أو الجامعة التي تم القبول فيها.

معدلات القبول في الجامعات العراقية

جاءت أهم معدلات القبول في الجامعات العراقية، وفقًا لما يلي:-